banner
Новости Кино 25.02.2026 comment views icon

Постеры спин-оффа "Очень странных дел" раскрывают нового персонажа: кто такая Никки Бакстер?

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Постери спінофу "Дивних див" розкривають нового персонажа: хто така Ніккі Бакстер?

Постеры спин-оффа «Очень странных дел» показали знакомых героев серии и впервые раскрыли нового персонажа — Никки Бакстер, которую озвучивает Одесса А’зион.


Девушка присоединится к команде Одиннадцатой, Уилла, Майка, Лукаса, Дастина и Макс. На постерах семь персонажей выполнены в неоновом психоделическом стиле. Шоураннер Эрик Роблес назвал новую героиню Никки «глазами зрителей».

«Она приходит в этот мир совершенно новой. У него есть собственные проблемы, с которыми он уже боролся, и именно эти дети определенным образом входят в его мир», — объяснил Эрик Роблес.

Постери спінофу "Дивних див" розкривають нового персонажа: хто така Ніккі Бакстер?Постери спінофу "Дивних див" розкривають нового персонажа: хто така Ніккі Бакстер?Постери спінофу "Дивних див" розкривають нового персонажа: хто така Ніккі Бакстер?Постери спінофу "Дивних див" розкривають нового персонажа: хто така Ніккі Бакстер?Постери спінофу "Дивних див" розкривають нового персонажа: хто така Ніккі Бакстер?Постери спінофу "Дивних див" розкривають нового персонажа: хто така Ніккі Бакстер?Постери спінофу "Дивних див" розкривають нового персонажа: хто така Ніккі Бакстер?

Актриса сравнила свою персонажку с классом Варвара в команде D&D. Если верить Одессе А’зион, она станет силовым элементом, которого раньше не хватало.

«У них было все, а она была недостающим элементом пазла. Вам нужна небольшая сила в этой команде», — говорит она.

По сюжету, события спинофа разворачиваются зимой 1985 года в Хокинсе, когда из-подо льда появляется новое загадочное существо. Формально история происходит между вторым и третьим сезонами оригинального сериала, когда жизнь героев будто вернулась к норме. Правда, до одного снежного дня.


К команде озвучивания присоединились новые актеры Бруклин Дейви Норстедт (Одиннадцать), Джоли Хоанг-Раппапорт (Макс), Лука Диас (Майк), Элиша «EJ» Уильямс (Лукас), Бракстон Куинни (Дастин), Бен Плессала (Уилл), Бретт Гипсон (Хоппер) и Джереми Джордан (Стив). К касту присоединились Джанин Гарофало и Лу Даймонд Филлипс в пока что неназванных ролях.

Спиноф «Очень странных дел» станет первым крупным проектом франшизы после финала пятого сезона. Премьера запланирована на 23 апреля.

Источник: Games Radar, CBR

Популярные новости

arrow left
arrow right
На Netflix вышел второй том "Очень странных дел" с 3 новыми эпизодами
Трейлер 5 сезона "Ради всего человечества" готовит нас к революции на Марсе
Netflix выпустил немецкую версию "Мистер и миссис Смит": детективный сериал о шпионах со звездой "Тьмы"
"Очень странные дела 5" снимали без готового сценария, а финал изначально длился 3+ часа
PC Gamer посчитал, как вырос уровень персонажей "Фолаут" после 2 сезона: Люси "прибавила" на убийствах, Гуль — в нуле
На HBO завершился "Рыцарь семи королевств": все 6 эпизодов можно посмотреть одновременно
В первом сезоне сериала "Гарри Поттер" будет только голос Волан-де-Морта, — инсайдер
Apple TV выкупила права на "Разделение": сериал получит +2 сезона
На Netflix завершился сериал "Очень странные дела" — после 9 лет трансляции
Netflix анонсировал фильм "Очень странные дела: Последнее приключение" о закулисье финального сезона — смотрим трейлер
Лучше всех серий "Дома дракона": 4-й эпизод "Рыцаря семи королевств" получил рекордные 9.7/10 на IMDb
Рейтинг сериала "Очень странные дела" обвалился на 5 сезоне: 58% на Rotten Tomatoes и антирекорд с 5,9 балла на IMDb
Netflix представил первый тизер "Уэнздей 3", внезапно — со звездой "Очень странных дел"
"Рыцарь семи королевств" побил рекорд IMDb с оценкой 10/10: лучше всех серий "Игры престолов"
Новую Sci-Fi комедию со звездой "Очень странных дел" оценили в 90% на Rotten Tomatoes
Аниме One Piece официально завершило первый сезон спустя 26 лет — вышел 1155-й эпизод
Фаны cломали Netflix в ожидании 9-го и несуществующего эпизода "Очень странных дел"
От создателей "Одни из нас": HBO анонсировала сериал по Baldur's Gate 3
Новые "Звездные войны" с Райаном Гослингом "во многом" будут подражать "Очень странным делам"
Все о Векне: на Netflix выйдет спектакль "Очень странные дела. Первая тень"
Сериал "Гарри Поттер" выйдет за пределы книг, а Драко Малфой больше не будет "двумерным"
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить