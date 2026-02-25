Постеры спин-оффа "Очень странных дел" раскрывают нового персонажа: кто такая Никки Бакстер?

Постеры спин-оффа «Очень странных дел» показали знакомых героев серии и впервые раскрыли нового персонажа — Никки Бакстер, которую озвучивает Одесса А’зион.





Девушка присоединится к команде Одиннадцатой, Уилла, Майка, Лукаса, Дастина и Макс. На постерах семь персонажей выполнены в неоновом психоделическом стиле. Шоураннер Эрик Роблес назвал новую героиню Никки «глазами зрителей».

«Она приходит в этот мир совершенно новой. У него есть собственные проблемы, с которыми он уже боролся, и именно эти дети определенным образом входят в его мир», — объяснил Эрик Роблес.

Актриса сравнила свою персонажку с классом Варвара в команде D&D. Если верить Одессе А’зион, она станет силовым элементом, которого раньше не хватало.

«У них было все, а она была недостающим элементом пазла. Вам нужна небольшая сила в этой команде», — говорит она.

По сюжету, события спинофа разворачиваются зимой 1985 года в Хокинсе, когда из-подо льда появляется новое загадочное существо. Формально история происходит между вторым и третьим сезонами оригинального сериала, когда жизнь героев будто вернулась к норме. Правда, до одного снежного дня.





К команде озвучивания присоединились новые актеры Бруклин Дейви Норстедт (Одиннадцать), Джоли Хоанг-Раппапорт (Макс), Лука Диас (Майк), Элиша «EJ» Уильямс (Лукас), Бракстон Куинни (Дастин), Бен Плессала (Уилл), Бретт Гипсон (Хоппер) и Джереми Джордан (Стив). К касту присоединились Джанин Гарофало и Лу Даймонд Филлипс в пока что неназванных ролях.

Спиноф «Очень странных дел» станет первым крупным проектом франшизы после финала пятого сезона. Премьера запланирована на 23 апреля.

Источник: Games Radar, CBR