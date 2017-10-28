App Annie: в третьем квартале количество новых загрузок приложений преодолело рубеж 26 млрд

Аналитическая платформа App Annie опубликовала отчёт о состоянии рынка приложений в третьем квартале 2017 года. Отмечается, что за минувшие 3 месяца совокупное количество загрузок приложений для Android и iOS превысило отметку 26 млрд. Это на 8% превышает показатель третьего квартала предыдущего года. Причём, в отчёте фигурируют лишь данные о количестве новых загрузок, в него не включаются случаи обновлений или переустановок приложений.

Также в отчёте сообщается, что пользователи провели около 325 млрд часов в Android-приложениях. Показатель аналогично периода 2016 года превышен на 40%. Столь существенного роста удалось достичь благодаря запуску сети LTE в Индии в 2016 году, что вызвало существенный рост использования приложений в этом регионе. Двузначный прирост также продемонстрировали Индонезия и Вьетнам.

Загрузки приложений для iOS в третьем квартале увеличились на 8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Наиболее активно приложения для этой платформы загружают в Китае, США и Саудовской Аравии. В этой арабской стране недавно были смягчены ограничения на использование мессенджеров, что вызвало рост использования приложений этой категории.

Также увеличились и суммы расходов на покупку приложений. Потребители потратили около $17 млрд, $11 млрд из общей суммы – в iOS App Store. При этом оба магазина приложений зафиксировали рост поступлений на 25%. App Annie прогнозирует, что к 2021 году пользователи потратят на приложения более $100 млрд.

Источник: gsmarena