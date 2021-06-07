Apple анонсировала watchOS 8 с новыми функциями для здоровья





В дополнение к iPadOS 15, iOS15 и macOS Monterey во время проведения WWDC 2021 также была анонсирована новая версия watchOS 8 для умных часов Apple Watch.

В watchOS 8 дебютирует новое приложение Apple представляет новое приложение Mindfulness, которое представляет собой расширение приложения Breathe. Оно предназначено для нормализации дыхания, добавляет новую анимацию и другие функции, которые помогут расслабиться. В приложении Fitness появилось больше видов тренировок для тай-чи и пилатеса. Приложение Health будет явно отслеживать частоту дыхания во время сна и уведомлять, если оно выходит за рамки вашего обычного ритма.

В watchOS 8 появился новый циферблат, который позволит использовать фотографию, сделанную в портретном режиме на iPhone, и наложить на неё текст и другую информацию. При этом текст можно будет настроить и интегрировать с самим изображением. Обновлённое приложение Photos на часах получило новый макет и возможность обмениваться фотографиями напрямую через Messages или приложение Apple Mail. При ответе на сообщения появились новые параметры ввода текста.

Дополнительно WatchOS 8 получит некоторые из новых функций, появившихся в iOS 15. Например, появится режим фокусировки, который позволит выбирать приложения или контакты для получения уведомлений в определённых ситуациях. Apple заявляет, что часы Series 6 получат поддержку автомобильного ключа на базе связи UWB. Кроме того, пользователи смогут использовать свои часы для поиска других устройств Apple, например AirTags.

Приложение Home для управления гаджетами умного дома получило больше ярлыков для часто используемых устройств и возможность просматривать изображения с камер наблюдения. Среди прочих новых функций упоминаются оповещения об осадках, ожидаемых на протяжении следующего часа. Пользователи смогут установить несколько одновременных таймеров на часах и присваивать им разные названия. Больше нативных приложений смогут использовать преимущества постоянно включенного дисплея Apple Watch, включая Maps, Mindfulness, Now Playing, Phone, Podcasts, Stopwatch, Timers и Voice Memos. Apple заявляет, что предоставляет API для сторонних приложений, которые также могут использовать возможности дисплея.

Версия watchOS 8 уже доступна разработчикам для тестирования их приложений, а публичная бета-версия выйдет в июле. Финальный публичный релиз ожидается этой осенью. Эта версия операционной системы будет доступной для Apple Watch Series 3 и новее.

Источник: The Verge