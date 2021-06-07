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Apple анонсировала watchOS 8 с новыми функциями для здоровья

Apple анонсировала watchOS 8 с новыми функциями для здоровья

Apple анонсировала watchOS 8 с новыми функциями для здоровья


В дополнение к iPadOS 15, iOS15 и macOS Monterey во время проведения WWDC 2021 также была анонсирована новая версия watchOS 8 для умных часов Apple Watch.

В watchOS 8 дебютирует новое приложение Apple представляет новое приложение Mindfulness, которое представляет собой расширение приложения Breathe. Оно предназначено для нормализации дыхания, добавляет новую анимацию и другие функции, которые помогут расслабиться. В приложении Fitness появилось больше видов тренировок для тай-чи и пилатеса. Приложение Health будет явно отслеживать частоту дыхания во время сна и уведомлять, если оно выходит за рамки вашего обычного ритма.

Apple анонсировала watchOS 8 с новыми функциями для здоровья

В watchOS 8 появился новый циферблат, который позволит использовать фотографию, сделанную в портретном режиме на iPhone, и наложить на неё текст и другую информацию. При этом текст можно будет настроить и интегрировать с самим изображением. Обновлённое приложение Photos на часах получило новый макет и возможность обмениваться фотографиями напрямую через Messages или приложение Apple Mail. При ответе на сообщения появились новые параметры ввода текста.

Дополнительно WatchOS 8 получит некоторые из новых функций, появившихся в iOS 15. Например, появится режим фокусировки, который позволит выбирать приложения или контакты для получения уведомлений в определённых ситуациях. Apple заявляет, что часы Series 6 получат поддержку автомобильного ключа на базе связи UWB. Кроме того, пользователи смогут использовать свои часы для поиска других устройств Apple, например AirTags.

Apple анонсировала watchOS 8 с новыми функциями для здоровья

Приложение Home для управления гаджетами умного дома получило больше ярлыков для часто используемых устройств и возможность просматривать изображения с камер наблюдения. Среди прочих новых функций упоминаются оповещения об осадках, ожидаемых на протяжении следующего часа. Пользователи смогут установить несколько одновременных таймеров на часах и присваивать им разные названия. Больше нативных приложений смогут использовать преимущества постоянно включенного дисплея Apple Watch, включая Maps, Mindfulness, Now Playing, Phone, Podcasts, Stopwatch, Timers и Voice Memos. Apple заявляет, что предоставляет API для сторонних приложений, которые также могут использовать возможности дисплея.

Версия watchOS 8 уже доступна разработчикам для тестирования их приложений, а публичная бета-версия выйдет в июле. Финальный публичный релиз ожидается этой осенью. Эта версия операционной системы будет доступной для Apple Watch Series 3 и новее.

Источник: The Verge

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