Apple бесплатно заменит дисплеи в iPhone 11, страдающие от проблемы с работой сенсорной панели





Те владельцы смартфонов iPhone 11, который столкнулись с проблемой отсутствия реакции на прикосновения к дисплею, могут рассчитывать на бесплатный ремонт. Компания Apple запустила программу замены дисплеев iPhone 11, которые перестают реагировать на прикосновения «из-за проблемы с модулем дисплея». Apple заявляет, что это касается «небольшой доли дисплеев iPhone 11».

По данным Apple, устройства, подверженные этой проблеме, были произведены в период с ноября 2019 года по май 2020 года. Таким образом, затронуты не все устройства серии iPhone 11. Если в работе смартфона iPhone 11 наблюдается указанная проблема, пользователь может проверить, подходит ли аппарат для участия в программе. Для этого на сайте Apple нужно указать его серийный номер в соответствующем поле.

Если смартфон подлежит ремонту, пользователь может обратиться за помощью к одному из авторизованных сервисных центров Apple, в розничный магазин Apple или обратиться в службу поддержки компании. Apple заявляет, что затронутые смартфоны обеспечиваются участием в программе на протяжении двух лет с момента покупки. Таким образом, даже если сейчас проблема с сенсорным дисплеем не проявляется, но возникнет через какое-то время (но не позже, чем через 2 года с момента покупки), пользователь всё равно может рассчитывать на бесплатный ремонт.

Источник: The Verge