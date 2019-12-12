Apple больше не самая дорогая публичная компания в мире и едва ли вернет это звание в обозримом будущем





Рыночная стоимость компании Apple уже давно превысила $1 трлн, и с некоторыми колебаниями продолжает оставаться на столь же высоком уровне. И до недавнего времени Apple обладала наибольшим показателем рыночной стоимости – около $1,2 трлн. Но на днях достаточно неожиданно лидер сменился.

11 декабря на фондовом рынке впервые начали торговаться акции государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. И сразу же в первый день продаж их цена увеличилась на 10%. В результате, рыночная стоимость компании в первый же день торгов достигла уровня $1,88 трлн, оттеснив Apple на второе место.

Отметим, ранее в тройку лидеров по рыночной стоимости входили технологические гиганты из Кремниевой долины. Помимо Apple с капитализацией $1,2 трлн в ТОП-3 также были представлены Microsoft ($1,15 трлн) и Alphabet ($0,96 трлн). Теперь же лидером стала компания Saudi Aramco из добывающих отраслей. Лидирующие позиции по рыночной стоимости добывающие компании удерживали одно-два десятилетия назад – до неослабевающего всплеска информационной экономики.

Источник: phonearena