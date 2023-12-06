Apple давит на правительство Индии, чтобы то не заставило устанавливать на iPhone (14 и старше) порт USB-C

Apple заявила правительственным организациям Индии, что ее местные производственные цели будут достигнуты, если Нью-Дели пойдет за Европейским Союзом и не потребует, чтобы выпущенные без порта USB-C iPhone (14 и старше) имели универсальные зарядные порты. Американский технологический гигант лоббирует исключение или отсрочку.

Индия хочет ввести правило Европейского Союза, которое потребует от смартфонов иметь универсальный зарядный порт USB-C, и ведет переговоры с производителями о введении этого требования в Индию до июня 2025 года, спустя шесть месяцев после окончательного срока, установленного в ЕС. Хотя все производители, включая Samsung (005930.KS), согласились с планом Индии, Apple сопротивляется, передает Reuters.

Apple много лет предлагала уникальный (проприетарный) порт разъема Lightning на своих iPhone. Однако, по оценкам ЕС, единственное зарядное устройство сэкономит потребителям около 271 миллиона долларов, а Индия заявила, что этот шаг снизит количество электронных отходов и поможет пользователям.

На закрытой встрече 28 ноября под председательством министерства информационных технологий Индии Apple попросила чиновников освободить существующие модели iPhone от правил, предупредив, что в противном случае ей будет трудно добиться производственных целей, установленных в рамках индийской схемы стимулирования производства (PLI).

PLI является ключевым проектом премьер-министра Нарендры Моди, который предлагает производителям электроники в Индии фискальные стимулы для привлечения новых инвестиций и увеличения продаж техники ежегодно. Он широко используется поставщиками Apple, такими как Foxconn для расширения производства iPhone в стране.

Дизайн не может измениться

Индия рассматривается как следующий рубеж роста Apple после Китая. Известный аналитик Apple Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) подсчитал, что 12-14% производства iPhone в 2023 году будет приходиться на Индию, а в следующем году эта цифра вырастет до 25%.

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Что касается доли рынка, то на Apple приходится 6% стремительно развивающегося индийского рынка смартфонов по сравнению с 2% четыре года назад. Поставщики Apple расширили свои мощности и производят большинство моделей iPhone 12, 13, 14 и 15 в Индии для местных продаж и экспорта. Из них только iPhone 15 имеет новый зарядный универсальный порт USB-C. На встрече Apple заявила индийским чиновникам, что:

Дизайн предварительных продуктов не может быть изменен.

Потребители на индийском рынке, ориентирующиеся на цену, предпочитают покупать старые модели iPhone, обычно дешевеющие с выходом новых моделей, и стремление Индии ввести совместное зарядное устройство для старых моделей может ударить по целям Apple, считает Прабху Рам, руководитель группы отраслевой разведки в CyberMedia. Research.

Успех Apple в Индии в первую очередь был связан с iPhone предыдущих поколений.

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