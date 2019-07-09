Apple добавила True Tone дисплей в MacBook Air и Touch Bar в MacBook Pro начального уровня





В конце мая компания Apple обновила свои топовые версии ноутбука MacBook Pro, а теперь пришла пора модернизировать и модели начального уровня. Кроме того, компания также обновила и ноутбуки MacBook Air.

Базовая модель MacBook Pro получила самое существенное обновление. Теперь она наконец предлагается с панелью Touch Bar, сенсором Touch ID и новыми процессорами Intel. Вместо 2-ядерного чипа 7-го поколения Core i5 с частотой 2,3 ГГц, который Apple предлагает более двух лет, новый MacBook Pro начального уровня теперь содержит 4-ядерный процессор 8-го поколения Core i5 с частотой 1,4 ГГц (может работать с частотой до 3,9 ГГц) линейки Coffee Lake. Ещё одним новшеством стало использование улучшенной клавиатуры с механизмом типа «бабочка» третьего поколения – как и в MacBook Pro, обновлённых в мае. Новинка предлагается в двух конфигурациях, которые отличаются ёмкостью встроенного накопителя. Модификация с SSD ёмкостью 128 ГБ оценивается в $1299, а версия с накопителем ёмкостью 256 ГБ стоит $1499.

Обновлённая версия MacBook Air получила дисплей на базе технологии Apple True Tone, которая позволяет автоматически корректировать изображение в соответствии с окружающей освещённостью, чтобы обеспечивать наиболее натуральную цветопередачу. Здесь тоже применяется улучшенная клавиатура. Прочие технические характеристики не претерпели изменений. При этом цена устройства снизилась на $100 и теперь составляет $1099 (или $999 для студентов).

Источник: The Verge