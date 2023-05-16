Apple добавит в iOS 17 ИИ-функцию имитации голоса, которая облегчит процесс общения для людей с когнитивными нарушениями

В преддверии ежегодной конференции разработчиков WWDC Apple анонсировала ряд новых функций доступности для iPhone и iPad, которые выйдут в этом году.

Курс Мікросервісна архітектура. Курс, який навчить «ділити» одну велику систему на кілька . Хочу в IT!

Доступный интерфейс

Одна из объявленных возможностей устройств Apple – Assistive Access, которая позволит включить четкий дизайн с высококонтрастными кнопками и большими текстовыми метками; также предусмотрены инструменты, которые помогут доверенным лицам адаптировать опыт гаджетов для использующих их людей.

Например, люди, предпочитающие визуальное общение, могут использовать клавиатуру исключительно с эмодзи и функцией записи видеосообщений. Для главного экрана можно выбрать визуальный макет на основе сетки и иконок приложений или макет со строками для пользователей, предпочитающих текст.

Живая речь и имитация голоса

Функция Live Speech озвучит написанный пользователями iPhone, iPad и Mac текст во время телефонных звонков и звонков FaceTime, а также переписок. Часто используемые фразы можно сохранить.

Еще один новый компонент живой речи – функция Personal Voice, предназначенная для пользователей, рискующих потерять способность говорить (например, у тех, у кого недавно был диагностирован БАС – боковой амиотрофический склероз). Создать персональный голос можно, записав 15-минутное аудио по набору текстовых подсказок. Функция использует машинное обучение, гарантирует конфиденциальность и полностью интегрируется с Live Speech – чтобы люди могли пользоваться им во время разговоров с близкими.

Распознавание текстовых меток на предметах

Слепые и слабовидящие пользователи уже могут использовать инструмент «Лупа», чтобы обнаруживать ближайшие двери, людей или знаки. Теперь Apple представляет функцию под названием Point and Speak, которая использует камеру устройства и сканер LiDAR, чтобы помочь людям с недостатками зрения взаимодействовать с физическими объектами, имеющими несколько текстовых меток.

Например, при использовании микроволновки функция получает данные с камеры, сканера и машинного обучения, чтобы озвучить текст на каждой кнопке в моменты, когда пользователь прикасается к ним. Point and Speak встроена в приложение Magnifier на iPhone и iPad и будет доступна на английском, французском, итальянском, немецком, испанском, португальском, китайском, кантонском, корейском, японском и украинском языках.

Курс з SMM і таргетингу. Інтенсив з SMM і таргетингу , який можна поєднувати з навчанням Ти нарешті навчишся робити рекламу в Інсті, на яку клацнуть! Хочу на курс

Фонетические предложения

Текущие инструменты Apple для преобразования речи в текст также получают обновления – голосовое управление будет включать функцию редактирования текста Phonetic Suggestions, которая во время набора текста голосом предложит несколько вариантов слов, звучащих похоже (например, do, due и dew).

После запуска функция будет доступна на английском, испанском, французском и немецком языках.

Остальные новые функции доступности Apple:

Глухие люди или слабослышащие люди могут подключать слуховые устройства Made for iPhone непосредственно к Mac и настраивать их для комфортного опыта.

Пользователи с физическими и нарушениями движения, которые используют Switch Control, могут превратить любой коммутатор в виртуальный игровой контроллер, чтобы играть в любимые игры на iPhone и iPad.

Пользователи со слабым зрением смогут регулировать размер текста в таких программах Mac как Finder, Messages, Mail, Calendar и Notes.

Пользователи, чувствительные к быстрой анимации, могут автоматически приостанавливать движущееся изображение, например GIF-файлы, в Сообщениях и Safari.

Также можно настроить скорость, с которой разговаривает Siri, с параметрами в диапазоне от 0,8x до 2x.

Apple говорит, что все новые функции программного обеспечения появятся позже в этом году.