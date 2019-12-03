Apple, Google и Microsoft подписали письмо в поддержку Парижского соглашения





Администрация Дональда Трампа, вероятно, уже занимается выходом из Парижского соглашения, однако значительная часть технологических компаний выступают против этого решения. Руководители многих компаний, в числе которых такие гиганты, как Apple, Adobe, Google, HP, Microsoft и Tesla, подписали письмо United For the Paris Agreement, в котором содержится призыв продолжать выполнять обязательства по контролю за изменением климата. По их мнению, международное соглашение «усилит конкурентоспособность США, помогая стране прокладывать путь технологиям, которые откроют экологически чистое будущее». Это также ставит «чёткие цели», которые помогают планировать и стимулировать инновации.

Примечательно, что в списке компаний, подписавших письмо, не оказалось ни Amazon, ни Facebook. Facebook взяла на себя достаточно строгие обязательства по защите окружающей среды, планируя к концу 2020 года полностью перевести свою деятельность на возобновляемые источники энергии. Amazon напротив критикуют за неэффективность использования ресурсов и отсутствие чёткой стратегии в вопросах изменения климата. Хотя сама компания надеется, что к 2030 году вдвое сократит выбросы углекислого газа при доставке своих товаров.

В число сторонников Парижского соглашения также не входят крупнейшие сотовые операторы AT&T, Sprint и T-Mobile. Исключение составляет лишь Verizon. Это письмо ни к чему не обязывает и вряд ли убедит Белый дом изменить своё решение. Тем не менее это даёт ясно понять, какие компании не остаются в стороне проблемы изменения климата.

Источник: Engadget