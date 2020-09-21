Apple хоче навчити Siri говорити українською мовою





Компанія Apple сьогодні розмістила в себе на сайті вакансію аналітика анотацій (Annotation Analyst) зі знанням української мови для команди голосового помічника Siri. Виходячи з вимог до кандидата та опису вакансії, які передбачають досконале знання української мови та здатність розрізнити вербальні нюанси її діалектів, враховуючи відмінності вимови в різних областях, то Apple хоче навчити свого голосового помічника Siri розуміти та відповідати українською мовою. Сама вакансія передбачає роботу у європейській штаб-квартирі Apple, яка знаходиться в ірландському місті Корк.

«Як аналітик анотацій ви будете слухати та транскрибувати аудіофайли та оцінювати відповіді Siri та використання нею мови, використовуючі дані від клієнтів, які згодилися на програму оцінювання якості. Ви будете використовувати свої знання мови та культури, а також аналітичні навички, щоб оцінити відповіді на відповідність рекомендаціям. Ваша гнучкість та здатність розставляти пріоритети у завданнях є надзвичайно важливими. Ми зосереджуємось на досвіді користувачів, творчо думаючи про те, як клієнти використовують Siri та використовують ці знання для вдосконалення, оскільки ми вважаємо, що наш індивідуальний досвід, перспективи та пристрасті допомагають нам будувати ідеї, які рухають усіх нас вперед. Ми навчимо вас бути експертом у розумінні, підтримці та поліпшенні взаємодії з клієнтами. Ця посада передбачає конкурентоспроможну оплату праці, великі переваги, право брати участь у акціонерному плані нашої компанії, відпустки та знижки працівникам. Ми шукаємо заявників, які вільно володіють українською мовою» — зазначається у вакансії Apple.

Джерело: Apple, дякуємо Олександру Галагуті за підказку