Apple iMac Pro теперь можно оснастить 256 ГБ ОЗУ — «всего» за $5200 (базовый iMac Pro стоит на $200 дешевле)

Вместе с выпуском обновлённых версий моноблочного компьютера iMac компания Apple также расширила возможности конфигурирования и модели iMac Pro. Теперь в топовой конфигурации можно заказать до 256 ГБ оперативной памяти, если кому-то покажется мало 32 ГБ, доступных в стартовой конфигурации. Но удовольствие это будет очень недешёвым. Фактически, расширить ОЗУ до 256 ГБ будет стоить дороже, чем купить второй iMac Pro в базовой конфигурации.

Отметим, базовая версия моноблока Apple iMac Pro включает 27-дюймовый Retina 5K дисплей, 8-ядерный процессор Intel Xeon W с частотой 3,2/4,2 ГГц, 32 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель ёмкостью 1 ТБ, дискретную видеокарту Radeon Pro Vega 56 с 8 ГБ памяти HBM2, 10-гигабитный сетевой порт Ethernet и 4 порта Thunderbolt 3. Цена такой конфигурации составляет немалые $4999. Но в случае необходимости эту конфигурацию можно улучшить. При этом нарастить ОЗУ до 128 ГБ будет стоить $2000, а до 256 ГБ – уже $5200. Таким образом, модернизация подсистемы памяти до максимально возможного значения будет стоить дороже, чем сам iMac Pro. Цена компьютера в такой конфигурации составит уже $10199.

Но это ещё далеко не предел. Покупатель может заказать более производительные процессор и видеокарту, увеличить ёмкость хранилища. В результате, к цене базовой конфигурации нужно будет добавить $2400 за 18-ядерный процессор Intel Xeon W 2,3/4,3 ГГц, уже упомянутые $5200 за 256 ГБ ОЗУ, $2400 за твердотельный накопитель ёмкостью 4 ТБ и $700 за видеокарту Radeon Pro Vega 64X с 16 ГБ памяти HBM2. В результате, цена iMac Pro в топовой конфигурации составит $15699.

Источник: 9to5mac