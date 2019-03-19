Apple (впервые за два года) обновила моноблоки iMac: новые CPU Intel, видеокарты AMD Radeon Pro Vega и 64 ГБ ОЗУ. Топовая конфигурация стоит $5250

Компания Apple уже второй день подряд выводит на рынок обновлённые версии своих продуктов, не проводя при этом традиционных презентаций, а ограничиваясь лишь пресс-релизами на своём сайте. Вчера были представлены новые версии планшетов iPad mini и iPad Air, а сегодня поклонникам «яблочной» продукции предложили обновлённую версию моноблочного компьютера iMac.

В новых моделях применяются более производительные процессоры Intel вплоть до 8-ядерных чипов 9-го поколения. В частности, iMac с 21,5-дюймовым дисплеем теперь может содержать процессоры 8-го поколения с 4 или 6 вычислительными ядрами. При этом впервые для моноблоков Apple этого типа стал доступен 6-ядерный процессор. Благодаря применению новых чипов прирост производительности компьютеров достигает 60%. Что касается iMac с 27-дюймовым дисплеем, то для этого устройства впервые стали доступны процессоры Intel 9-го поколения с 6 или 8 вычислительными ядрами. В данном случае Apple обещает 2,4-кратный прирост производительности.

Вместе с тем, была обновлена и графическая подсистема моноблоков Apple. Теперь в 21,5-дюймовой модели устанавливается дискретная графика Radeon Pro Vega, которая обеспечивает прирост графической производительности на 80% по сравнению с моделями предыдущего поколения. В 27-дюймовой модели iMac также устанавливается дискретное графическое решение Radeon Pro Vega, но в данном случае прирост графической производительности заявлен лишь на уровне 50%. Как отмечает производитель, новая графическая подсистема идеально подойдёт для профессиональных пользователей, занимающихся созданием 3D контента, редактированием видео со сложными эффектами или созданием контента для игр в высоком разрешении. О внесении других изменений в конфигурацию новых моноблоков iMac не сообщается.

Новые модели моноблочных компьютеров Apple iMac уже доступны для заказа с сайта производителя. Розничные продажи начнутся на следующей неделе. Цена 21,5-дюймовой модели iMac с Retina 4K дисплеем начинается с отметки $1299. За версию с 6-ядерным процессором и более производительной видеокартой предстоит заплатить $1499. Цена 27-дюймового iMac с Retina 5K дисплеем стартует с отметки $1799. Улучшенный конфигурации, включающие более производительные процессоры и видеокарты, предлагаются по цене $1999 и $2299. Топовая конфигурация с 8-ядерным процессором Core i9, 64 ГБ ОЗУ, SSD ёмкостью 2 ТБ и самой производительной видеокартой Radeon Pro Vega 48 с 8 ГБ памяти HBM2, оценивается в $5249.

Источник: Apple