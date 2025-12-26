Новости ИИ 26.12.2025 comment views icon

Apple Intelligence пройдет "коммунистический" тест из 2000 вопросов для запуска в Китае

В Китае готовят запуск Apple Intelligence, который перед этим должен пройти обязательный «коммунистический» тест. Искусственный интеллект должен правильно ответить на 2000 вопросов, и почти все они должны быть без ошибок.

Тестирование должно показать, что Apple Intelligence не касается тем, которые противоречат официальной позиции китайских властей или входят в список запрещенных. ИИ должен отказаться отвечать как минимум на 95% провокационных вопросов. Эти правила действуют для всех моделей искусственного интеллекта в стране, независимо от того, какая компания их создала.

Давно не секрет, что в Китае интернет под жестким контролем: западные сервисы заблокированы, а даже локальные поисковики, например Baidu, фильтруют запросы. Искусственный интеллект считается еще одним каналом доступа к информации, поэтому его тоже регулируют. Иностранные компании вынуждены работать через одобренные китайскими властями модели, которые имеют строгие ограничения на данные.

В глобальной версии Apple Intelligence работает вместе с OpenAI часть запросов Siri обрабатывает ChatGPT, а на серверах компании используются модели Google Gemini на серверах компании. Но в Китае Apple сделала другой выбор, заключив партнерство с Alibaba. Там ключевой стала модель Qwen3, специально адаптированная для устройств Apple.

Как пишет Wall Street Journal, перед запуском компании должны намеренно «прогонять» свои ИИ по запрещенным темам. Чатбот должен отказываться от ответов, которые могут трактоваться как угроза власти или дискриминация. Для этого существует обязательный тест из 2000 вопросов, который надо обновлять минимум раз в месяц. Подготовка к таким проверкам настолько сложная, что в Китае уже появились специальные агентства. Они помогают компаниям «натренировать» свои модели для прохождения теста.

Ситуация осложняется тем, что государство одновременно ограничивает доступ к информации и стремится развивать мощные ИИ-модели. Поэтому часть данных для обучения приходится брать с ресурсов, которые официально заблокированы, а вся ответственность за фильтрацию контента лежит на разработчиках.

Источник: 9to5mac

