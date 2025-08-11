Новости ИИ 11.08.2025 comment views icon

Apple переходит на GPT-5 в iOS 26, iPadOS 26 и macOS Tahoe 26

На прошлой неделе OpenAI запустила новую модель ИИ GPT-5, хотя не все пользователям она пришлась по душе. Версия GPT-5 уже развернута в ChatGPT для всех (но некоторые имеет возможность вернуться к предыдущей версии GPT-4o). Также стоит заметить, что значительная часть людей пользуется ChatGPT не через официальный интерфейс OpenAI, а через сторонние платформы и инструменты. Одним из крупнейших направлений интеграции является iOS — операционная система для iPhone, которая позволяет выполнять отдельные запросы через GPT-4o. Как сообщает 9to5Mac, ждать новую версию этим пользователям осталось недолго: Apple планирует перейти на GPT-5 в iOS 26, iPadOS 26 і macOS Tahoe 26.

Apple официально не объявляла дату выхода этих версий ОС, но за последние годы крупные обновления компания выпускала в сентябре, поэтому и на этот раз, вероятно, сохранится такая же стратегия.

Новое поколение GPT уже работает на некоторых других платформах — например, в среде программирования GitHub Copilot (в публичной бета-версии) и в универсальном инструменте Microsoft Copilot.

GPT-5, по словам OpenAI, на 80% реже «галлюцинирует» (то есть выдает ложную или вымышленную информацию) и имеет существенно обновленную архитектуру, которая меняет подход к выбору моделей. Например, по умолчанию GPT-5 автоматически решает, нужна ли для запроса версия, оптимизированная для сложных логических рассуждений. Бесплатные пользователи получают автоматический выбор системы, тогда как в платных учетных записях ChatGPT есть возможность вручную выбирать нужную модель для каждого запроса отдельно.

Как именно эта функция будет работать в iOS — пока неизвестно. Есть несколько вариантов:

  • GPT-5 может работать только в стандартном (не расширенном для рассуждений) режиме;
  • или поддерживать режим с рассуждением (с расширенным логическим анализом).

Также непонятно, будут ли платные пользователи в iOS иметь возможность ручного выбора, как в приложении ChatGPT, или Apple ограничит их автоматическими настройками, подобно бесплатным аккаунтам.

Следует отметить, что интеграция ChatGPT в iOS не является глубокой. В большинстве случаев функции больших языковых моделей в iOS и macOS работают на базе собственных моделей Apple под брендом Apple Intelligence. У пользователей есть возможность вручную передать запрос в ChatGPT только тогда, когда встроенные модели Apple не могут его корректно обработать.

С точки зрения вычислительной мощности GPT-5 значительно превосходит любую модель Apple Intelligence. Большинство решений Apple работают локально, сохраняя данные пользователя на устройстве, но имеют гораздо меньший объем параметров — примерно 3 млрд, по сравнению с более чем 500 млрд у GPT-5. Это означает меньшую глубину понимания контекста, большую вероятность ошибок и ограниченные возможности.

Маловероятно, что Apple кардинально изменит способ интеграции ChatGPT с GPT-5 в текущем году, однако компания готовит новые шаги в области ИИ. Поэтому в следующих обновлениях операционных систем, например в версиях 2026 года, интеграция может стать более гибкой и функциональной.

Источник: arstechnica

arrow left
arrow right
