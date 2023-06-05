Apple Mac Studio теперь с процессорами M2 Max и M2 Ultra — в три раза быстрее в рендеринге 3D за $1999

Apple Mac Studio нового поколения получил тот же дизайн, что и прошлогодняя версия, но внутри у него работают процессоры M2 Max и M2 Ultra.

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Apple описывает M2 Ultra как «чип-монстр». Фактически, это два кристалла M2 Max, соединенные с технологией Ultra Fusion и дающие в сумме 24 вычислительных ядра и и 76-ядерный графический процессор – на 30% быстрее M1 Ultra. По утверждению Apple, система спарвится с задачами машинного обучения, для которых у обычных видеокарт нехватает памяти.

M2 Ultra поддерживает до 192 ГБ оперативной памяти, на 50% больше, чем M1 Ultra. Он в состоянии обеспечить до 800 ГБ/с пропускной способности памяти, включает 32-ядерный нейронный движок и состоит из 134 млрд транзисторов. Mac Studio с процессором M2 Max получит 12 ядер, 38-ядерный графический процессор и поддержку до 96 ГБ объединенной памяти с пропускной способностью 400 ГБ/с.

Apple заявляет, что рендеринг в Octane 3D будет выполняться M2 Ultra в три раза быстрее предшественника. В DaVinci Resolve скорость обработки видео должна вырасти на 50%.

Версия Mac Studio с M2 Ultra поддерживает подключение до шести мониторов Pro Display XDR, беспроводный стандарт Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. На задней панели расположены четыре разъема Thunderbolt 4, Ethernet 10 Гбит/с, HDMI и два порта USB-A. На передней панели также есть два USB-C и слот для SD-карты.

Новый Mac Studio будет стоить от $1999 и появится в продаже 13 июня.

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Источники: The Verge, Apple