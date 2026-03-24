Apple Maps получит рекламу как у Google Maps: дополнительный доход на фоне давления на App Store

Apple готовит еще одно изменение для своей экосистемы — компания может начать показывать рекламу прямо в приложении Apple Maps. По информации Марка Гурмана из Bloomberg, официальный анонс возможен уже в этом месяце, а сами рекламные блоки могут появиться на iPhone летом.





Ожидается, что механика будет следующей: бизнесы и бренды смогут платить за продвижение в поисковых запросах. Например, кафе или магазин будет появляться выше в результатах, если пользователь ищет рядом «кофе» или «аптека».

Похожую модель уже давно используют Google Maps и Yelp. Там рекламные результаты выглядят как обычные локации, но имеют отметку о продвижении. Если реализация в Apple Maps будет похожа на Google Maps, реклама не должна сильно мешать пользователям — она просто интегрируется в поиск. Но все зависит от того, насколько агрессивно Apple будет продвигать платные результаты.

Для Apple это не просто эксперимент. Сервисный бизнес компании уже приносит около $100 млрд в год и формирует примерно 25% общего дохода. Реклама в Maps может стать еще одним источником дополнительной прибыли. Это особенно актуально сейчас, когда регуляторы в разных странах давят на политику App Store и заставляют компанию пересматривать правила монетизации. Таким образом, уменьшение доходов в одной сфере своей экосистемы компания сможет компенсировать в другом направлении.





Apple уже показывает рекламу в App Store и приложении News, поэтому появление рекламы в Maps выглядит логичным продолжением. Слухи об этом шаге ходят еще с 2022 года, но теперь, похоже, компания готова перейти от планов к реализации. При этом Apple пока что официально не комментировала ситуацию.

Источник: engadget