Новости Софт 25.07.2024 в 10:17 comment views icon

Apple Maps официально выходят в Интернет — спустя 10 лет после запуска

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Катерина Даньшина

Автор новостей

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Отныне карты Apple будут доступны в веб-версии на мобильных и настольных браузерах — со среды опция работает как бета на сайте beta.maps.apple.com.

Доступны почти все функции мобильного приложения Apple Maps (просмотр маршрутов или информации о компаниях, заказ еды и т.д.), а в последующие месяцы добавят инструмент Look Around, который обеспечивает 360-градусный обзор мест.

Сейчас веб-версия Apple Maps совместима с Safari и Chrome на Mac и iPad, а также с Chrome и Edge на ПК с Windows — на английском языке. В будущем Apple планирует развернуть поддержку других языков, браузеров и платформ.

Apple Maps офіційно виходять в Інтернет — через 10 років після дебюту

Отмечается, что все разработчики, использующие инструмент MapKit JS, могут ссылаться на Карты в Интернете.

Apple Maps запустили на iPhone в 2012 году, и с того момента постепенно обновляли такими функциями, как детальные карты городов, прокладка маршрутов с несколькими остановками, маршруты для велосипедистов, прокладка маршрутов для электромобилей и офлайн-навигация.

Возможность использовать Apple Maps в Интернете уже была — в основном благодаря разработчикам, которые использовали API для создания карт для таких сайтов, как DuckDuckGo. Однако официальная веб-версия позволит Apple конкурировать с сервисом Google Maps, который был доступен в веб-браузерах в течение многих лет.

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