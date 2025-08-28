Apple блокирует приложения в европейских альтернативах App Store — как это работает?

Когда Apple была вынуждена разрешить альтернативные магазины приложений для iOS в странах ЕС, компания ввела модель нотаризации (утверждения), знакомую разработчикам на macOS. Это означает, что если Apple отзывает нотаризацию конкретного приложения, его распространение и использование автоматически блокируются — даже тогда, когда оно установлено за пределами App Store. Именно это, похоже, и произошло с клиентом торрентов iTorrent.

Как сообщил ресурс TorrentFreak, сразу несколько пользователей обратились на страницу проекта iTorrent на GitHub с жалобами, что не могут загрузить приложение с AltStore PAL. Сначала разработчик iTorrent считал, что проблема касается именно AltStore PAL, однако быстро выяснилось, что причина другая:

«Apple без предупреждения убрала возможность альтернативного распространения приложения iTorrent из моей учетной записи разработчика. У меня нет опции добавить AltStore в список распространения в данный момент. Я обратился в службу поддержки Apple за разъяснениями. Временно iTorrent удален из AltStore, пока проблема с Apple не будет решена».

С тех пор, по словам разработчика, коммуникация с поддержкой Apple оставалась крайне ограниченной. К делу подключилась и команда AltStore PAL, однако их обращения также не принесли конкретных результатов. Известно лишь, что вопрос передали «на высший уровень» внутри компании, но дальше дело не продвинулось.

Журналисты TorrentFreak пытались получить комментарий у самой Apple, однако звонки и электронные письма остались без ответа.

Стоит отметить, что Apple уже отозвала нотаризацию приложений, доступных в AltStore PAL. В прошлом году похожая ситуация произошла с разработчиком Mini vMac — эмулятора классических компьютеров Mac Plus, Mac II и Mac 128K.

Тогда Apple объяснила отказ использованием в названии и дизайне слова Mac, а также тем, что приложение позволяло запускать операционную систему macOS на не-Apple оборудовании. Это прямо запрещает лицензионное соглашение компании по ПО.

В случае с iTorrent ситуация менее прозрачна. Пока неизвестно, применила ли Apple аналогичную политику запрета торрентов, которую давно придерживается в своем App Store, или же компания обнаружила потенциальные проблемы с безопасностью. В таком случае Apple формально имеет право отозвать нотаризацию.

Интересно, что iTorrent стало одним из первых приложений, которые были доступны через AltStore PAL после запуска поддержки сторонних магазинов. Оно оставалосья доступным примерно год, прежде чем Apple заблокировала его распространение.

В сообществе этот шаг Apple преимущественно воспринимают как злоупотребление механизмом нотаризации. Ведь сама идея сторонних магазинов заключается в том, чтобы разработчики могли распространять свои приложения независимо от ограничений и правил App Store.

Источник: 9to5mac