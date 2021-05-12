Apple, Microsoft, Alphabet и другие техногиганты объединились в коалицию для лоббирования интересов в Конгрессе США — они добиваются выделения $50 млрд для развития производства микросхем

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Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon и другие крупные технологические компании сформировали коалицию Semiconductors in America Coalition (SIAC) ради лоббирования интересов в Конгрессе США. Цель объединения — убедить членов американского Конгресса выделить дополнительное финансирование для разрешения полупроводникового кризиса.

Речь о законе CHIPS for America, который подразумевает федеральные инвестиции в развитие производства полупроводников в США. Объединение заявило, что выступает за «продвижение федеральной политики, которая стимулирует развитие полупроводникового производства и исследования в США для укрепления американской экономики, национальной безопасности и критически важной инфраструктуры».

Поддержка инициативы CHIPS for America — первый логичный шаг. Этот закон был принят в июне 2020 года и предполагает «выделение 50 миллиардов долларов на развитие внутреннего производства микросхем и научно-исследовательские проекты».

Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA) и действующий президент США Джо Байден поддержали этот закон, который был одобрен Палатой представителей и Сенатом как часть закона об оборонном бюджете страны (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2021 финансовый год, но так и не получил должного финансирования.

Альянс SIAC в открытом письме, адресованному Конгрессу США, призывает предоставить финансирования для реализации утвержденного плана по поддержке полупроводниковой индустрии.

«Нынешняя нехватка полупроводников влияет на широкий спектр отраслей и экономику страны в целом. Чтобы решить эту проблему в краткосрочной перспективе, правительству следует воздерживаться от прямого вмешательства, поскольку промышленность работает над устранением текущего дисбаланса спроса и предложения, ведущего к дефициту. Но в долгосрочной перспективе стабильное финансирование в рамках закона CHIPS for America поможет Америке создать дополнительные производственные мощности, необходимые для организации более устойчивых цепочек поставок, чтобы всегда иметь доступ к критически важным технологиям. План поддержки производства, финансируемый Конгрессом, должен быть нацелен на заполнение ключевых пробелов в нашей отечественной экосистеме полупроводников и охватывать весь спектр полупроводниковых технологий и технологических узлов — от устаревших до передовых, — на которые опираются промышленность, военные и критическая инфраструктура» Из открытого письма в Конгресс США

В SIAC входит в общей сложности 64 компании, которые разделились на четыре группы. Среди прочих, членами коалиции стали: