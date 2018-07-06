Apple может отказаться от 5G-модемов Intel для будущих iPhone в пользу решений MediaTek

По данным издания Calcalist, Apple уведомила команию Intel о том, что не будет использовать ее мобильные модемы в будущих моделях смартфонов. В частности, речь идет о том, что iPhone 2020 модельного года будут основаны на 5G-модемах других производителей электроники.

После данного уведомления компания Intel якобы приостановила дальнейшую разработку 5G-модемов с кодовым названием Sunny Peak, так как именно расчет на масштабный заказ этих устройств позволял вести разработку в нужном темпе. Отказ от разработки 5G-модемов к 2020 году позволит Intel сосредоточиться на улучшении текущей линейки модемов, при этом полученные в этом процессе наработки будут использованы для создания улучшенных 5G-модемов в более поздние сроки. В Intel рассчитывают, что если все пойдет по плану, то они смогут стать поставщиками 5G-модемов для смартфонов iPhone 2022 модельного года.

Интересно, что представитель Intel прокомментировал данную информацию следующим образом:

«Роадмап разработки будущих 5G-устройств от Intel на отрезке с 2018 по 2020 года не менялся. Мы по-прежнему придерживаемся своих планов и поддерживаем соответствующие проекты».

Как видим, прямого опровержения или подтверждения информации об отказе Apple в этом заявлении нет. В компании вполне могут и наверняка будут продолжать развитие текущих проектов, но перенос дедлайна позволит снизить темпы и поработать над ними в более спокойной обстановке.

Отметим, что ранее в сети всплывала информация о том, что Apple собирается частично заменить модемы Intel и Qualcomm на модемы MediaTek. На прошедшем Computex 2018 как раз были представлены первые 5G-модемы Helio M70 со скоростью передачи до 5 Гбит/с, что на порядок быстрее, чем текущие 450 Мбит/с. Таким образом, компания не только ускорит свои будущие смартфоны, но и сможет снизить свою зависимость от компонентов Qualcomm.

Ко всему прочему Apple собирается отказаться от чипов Intel не только в смартфонах, но и в ноутбуках и десктопах — в компании уже работают над полноценными процессорами собственного производства Project Kalamata. При этом в лаборатории трудятся не только работники Apple, но и несколько десятков бывших сотрудников Intel.

Источник: The Verge