Apple уже работает над проектом по созданию собственных процессоров, которые заменят чипы Intel в компьютерах Mac

Около месяца назад компания Apple впервые приоткрыла завесу тайны над проектом Project Kalamata. Он предусматривает разработку собственного процессора, который сможет заменить чипы Intel в компьютерах Mac. Несмотря на то, приступить к работам над проектом планировалось лишь в 2020 году, согласно новым данным в «секретной» лаборатории компании уже ведутся работы над этим проектом. В этой лаборатории уже трудятся несколько десятков бывших сотрудников Intel и технических сотрудников

Отказ от услуг сторонних поставщиков комплектующих в пользу собственных решений позволит компании Apple получить больший контроль над процессом производства и снизить расходы. Изначально компания планировала дополнить процессоры Intel чипами Power Nap. Но теперь, похоже, новые долгосрочные планы Apple предусматривают полный переход на Power Nap, которые станут единственными процессорами будущих компьютеров Mac.

Объявления о вакансиях свидетельствуют, что Apple ищет специалистов по всем направлениям, в том числе имеющих опыт в сфере контроля архитектуры. Точное местоположение лаборатории не раскрывается, но источники, знакомые с проектом, заявили, что она находятся недалеко от Хиллсборо и Бивертона.

Кроме того, Apple постепенно отказывается от услуг компании Dialog Semiconductor, которая поставляла чипы управления питанием. Apple уже сократила объём заказов на 30% и намерена продолжить эту тенденцию в 2019 году.

Источник: Engadget