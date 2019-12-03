Apple назвала лучшие игры и приложения 2019 года

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Как и было запланировано, поздно вечером 2 декабря Apple провела специальное мероприятие в Нью-Йорке, в рамках которого подвела итоги уходящего 2019 года, назвав самые лучшие, по своему мнению, игры и приложения для iPhone, iPad, macOS и Apple TV. В этом году Apple решила изменить формат, организовав для этого специального мероприятие. Все предыдущие годы Apple просто публиковала список лучших приложений, игр, музыки, кино, сериал и книг уходящего года. Что же, начнем.

Приложение года для iPhone — Spectre Camera (цена — $2,99)

Это приложение камеры для iOS, использующее фирменные технологии искусственного интеллекта и машинного обучения для обеспечения эффекта длинной выдержки.

Создатели приложения — бывший инженер Periscope Бен Сандофски и экс-дизайнер Apple Себастьян де Вис. Ранее они выпустили приложение Halide для более точной настройки камеры iPhone.

Приложение года для iPad — Flow by Moleskine (после 7-дневного пробного периода $4,99 в месяц или $29,99 в год)

Приложение для создания заметок и набросков на iPad с поддержкой Apple Pencil, разработанное знаменитым производителем блокнотов Moleskine. В нем цифровые графитовые карандаши, маркеры с наконечником в форме долота и прочие инструменты были тщательно настроены, чтобы имитировать реальные аналоги. ПО не поддерживает работу со слоями, но дает возможность работать с объектами с помощью функции умного выделения и масок. В июне 2019 года Flow by Moleskine получил награду Apple за лучший дизайн интерфейса.

Приложение года для Mac — Affinity Publisher (цена — $49,99)