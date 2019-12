Apple назвала лучшие игры и приложения 2019 года

Как и было запланировано, поздно вечером 2 декабря Apple провела специальное мероприятие в Нью-Йорке, в рамках которого подвела итоги уходящего 2019 года, назвав самые лучшие, по своему мнению, игры и приложения для iPhone, iPad, macOS и Apple TV. В этом году Apple решила изменить формат, организовав для этого специального мероприятие. Все предыдущие годы Apple просто публиковала список лучших приложений, игр, музыки, кино, сериал и книг уходящего года. Что же, начнем.

Это приложение камеры для iOS, использующее фирменные технологии искусственного интеллекта и машинного обучения для обеспечения эффекта длинной выдержки.

Приложение для создания заметок и набросков на iPad с поддержкой Apple Pencil, разработанное знаменитым производителем блокнотов Moleskine. В нем цифровые графитовые карандаши, маркеры с наконечником в форме долота и прочие инструменты были тщательно настроены, чтобы имитировать реальные аналоги. ПО не поддерживает работу со слоями, но дает возможность работать с объектами с помощью функции умного выделения и масок. В июне 2019 года Flow by Moleskine получил награду Apple за лучший дизайн интерфейса.

ПО для работы с печатными материалами на macOS. С его помощью можно сверстать книгу, фотоальбом или рекламный каталог. Разработчик — компания Serif Labs, специализирующаяся на профессиональных инструментах для работы с графикой. Другие известные продукты компании — Affinity Photos для обработки фотографий и Affinity Designer для создания векторных изображений.

Приложение года для Apple TV — The Explorers (распространяется бесплатно)

Приложение предоставляет доступ к библиотеке качественных снимков и видео природы, постоянно обновляемой сотрудниками сервиса, профессиональными путешественниками, фотографами, операторами и пользователями. Цель проекта — собрать наиболее полную библиотеку с 4K- и 8K-изображениями и роликами из различных точек Земли. На сегодняшний день сообщество проекта насчитывает более 200 тысяч пользователей по всему миру, которые ежедневно загружают более тысячи изображений. При этом перед добавлением в библиотеку контент проходит модерацию.

Игра года для iPhone — Sky: Children of the Light (условно-бесплатная)

Многопользовательская сетевая приключенческая инди-игра от авторов Journey и Flower. В Sky игрокам предстоит в роли детей света вернуть пропавшие с небосвода звезды. В процессе им предстоит летать между небесными островами, общаться с духами и решать несложные головоломки, взаимодействуя с другими пользователями.

Игра года для iPad — Hyper Light Drifter (цена — $4,99)

Обновленная версия классической 16-битной приключенческой игры Hyper Light Drifter, первоначально задумывавшийся как нечто среднее между The Legend of Zelda: A Link to the Past и Diablo. В рамках краудфандинговой кампании на Kickstarter разработчик игры Алекс Престон собрал $600 тыс. при цели в $27 тыс. Изначально игра разрабатывалась для Windows и macOS, версия для iPad вышла в июле 2019 года.

Игра года для Mac — GRIS (цена — $9,99)

Инди-платформер в стиле акварельной живописи от испанской студии Nomada, напоминающий Journey. Сюжет повествует о девушке, «потерянной в собственном мире и пытающейся справиться с болезненным опытом в своей жизни».

Игра года для Apple TV — Wonder Boy: The Dragon’s Trap (цена — $7,99)

Ремейк оригинального двумерного платформер 1989 года с обновленной графикой и звуковым эффектами.

Игра года в Apple Arcade — Sayonara Wild Hearts

Необычная танцевальная игра от студии Simogo, в которой главный персонаж передвигается на мотоцикле и скейтборде, одновременно сражаясь и соревнуясь в танцах под оригинальную музыку.

Отдельно администрация App Store выделили два тренда в приложениях и играх: простые познавательные приложения для и переосмысление игр-блокбастеров. Что касается первых, отдельного упоминания удостоились Anchor (Anchor FM), Canva: Stories & Video Maker (Canva), Unfold (Unfold Creative), Steller (Expedition Travel Advisor), Spark Camera (Dayworks), Over (Over, Inc) и Wattpad (Wattpad Corp). С помощью этих приложений, как отмечают в Apple, «каждый может выразить себя через новые формы подкастов, уникальные романы и реалистичные фотоколлажи». Среди наиболее примечательных портов крупных проектов на iOS упомянули Mario Kart Tour (Nintendo), Minecraft Earth (Mojang), Pokémon Masters (DeNA Co), Assassin’s Creed Rebellion (Ubisoft), Gears POP! (Microsoft), The Elder Scrolls: Blades (Bethesda) и Call of Duty: Mobile (Activision Publishing).

Источник: Apple