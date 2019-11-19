Следующее мероприятие Apple пройдет 2 декабря (объявят лучшие игры и приложения App Store)





В этому году Apple решила не проводить традиционную октябрьскую презентацию, в итоге новые беспроводные наушники AirPods Pro, 16-дюймовый MacBook Pro в новом дизайне с очень тонкими рамками и «новой» клавиатурой Magic Keyboard и сроки выхода Apple Mac Pro и 6K-монитора Pro Display XDR к ней стартуют в декабре мы узнали из обычных анонсов. Но вот вчера вечером Apple весьма неожиданно разослала журналистам приглашения на пресс-конференцию в следующем месяце. Мероприятие пройдет 2 декабря в Нью-Йорке, его начало — в 22:00 по киевскому времени.

This is unexpected. Apple Event. December 2 in NYC. pic.twitter.com/ok4UtcAylC — Lance Ulanoff (@LanceUlanoff) November 18, 2019

Казалось бы, все, что устройства и сервисы, ожидавшиеся в этом году, уже анонсированы. И правда. В этом году Apple решила организовать целую презентацию, чтобы назвать «самые лучшие приложения и игры 2019 года». Слоганом мероприятия стала фраза «Loved by millions. Created by the best» («Любимые миллионами. Созданные лучшими»).

Очевидно, что речь идет о традиционном ежегодном подведении итогов Apple Store. Но все предыдущие годы Apple просто публиковала список лучших приложений, игр, музыки, кино, сериал и книг уходящего года. Почему в этом году решили изменить формат и учредить своего рода «Оскар», неясно. При этом сообщается, что никаких других анонсов, ни программных, ни «железных», на этом мероприятии не ожидается.

Источник: CNBC