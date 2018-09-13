Apple называет новый процессор A12 Bionic «самым производительным» из доступных для смартфонов

Вчера компания Apple представила свои новые смартфоны iPhone, которые получили новейший процессор A12 Bionic. Как заверяют в компании, это первый в отрасли чип, изготовленный по нормам 7-нанометрового технологического процесса, а Фил Шиллер нескромно отметил, что это «самый умный, самый производительный из когда-либо выпущенных чипов для смартфонов». Следует отметить, что в прошлом месяце Huawei анонсировала 7-нанометровый процессор Kirin 980, но его поставки начнутся лишь в октябре.

В его словах есть определённая доля истины. Процессор A12 Bionic включает 6-ядерный CPU (2 ядра являются производительными, остальные четыре – «эффективными»). При этом 2 производительных ядра на 15% более производительные, но в то же время на 40% более энергоэффективные по сравнению с теми ядрами, которые использовались в прошлогоднем чипе A11. А эффективные ядра стали ещё на 50% эффективнее. В A12 Bionic также доступны 4-ядерный GPU (прирост производительности на 50% по сравнению с A11) и обновлённый модуль Neural Engine, предназначенный для обработки задач искусственного интеллекта.

При этом если прошлогодний Neural Engine был 2-ядерным, то нынешний – уже 8-ядерный. Также следует отметить, что прошлогодняя версия обладала производительностью на уровне 600 млрд операций в секунду. Новая модификация Neural Engine обеспечивает производительность на уровне 5 трлн операций в секунду. Эти вычислительные мощности смогут использовать различные специализированные приложения, использующие возможности машинного обучения и анализа в режиме реального времени.

Источник: The Verge, Gizchina