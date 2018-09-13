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Apple называет новый процессор A12 Bionic «самым производительным» из доступных для смартфонов
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Apple называет новый процессор A12 Bionic «самым производительным» из доступных для смартфонов

Apple называет новый процессор A12 Bionic «самым производительным» из доступных для смартфонов

Вчера компания Apple представила свои новые смартфоны iPhone, которые получили новейший процессор A12 Bionic. Как заверяют в компании, это первый в отрасли чип, изготовленный по нормам 7-нанометрового технологического процесса, а Фил Шиллер нескромно отметил, что это «самый умный, самый производительный из когда-либо выпущенных чипов для смартфонов». Следует отметить, что в прошлом месяце Huawei анонсировала 7-нанометровый процессор Kirin 980, но его поставки начнутся лишь в октябре.

В его словах есть определённая доля истины. Процессор A12 Bionic включает 6-ядерный CPU (2 ядра являются производительными, остальные четыре – «эффективными»). При этом 2 производительных ядра на 15% более производительные, но в то же время на 40% более энергоэффективные по сравнению с теми ядрами, которые использовались в прошлогоднем чипе A11. А эффективные ядра стали ещё на 50% эффективнее. В A12 Bionic также доступны 4-ядерный GPU (прирост производительности на 50% по сравнению с A11) и обновлённый модуль Neural Engine, предназначенный для обработки задач искусственного интеллекта.

При этом если прошлогодний Neural Engine был 2-ядерным, то нынешний – уже 8-ядерный. Также следует отметить, что прошлогодняя версия обладала производительностью на уровне 600 млрд операций в секунду. Новая модификация Neural Engine обеспечивает производительность на уровне 5 трлн операций в секунду. Эти вычислительные мощности смогут использовать различные специализированные приложения, использующие возможности машинного обучения и анализа в режиме реального времени.

Источник: The Verge, Gizchina

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