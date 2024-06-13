Apple не платила OpenAI за ChatGPT в iOS 18, потому что «реклама дороже денег»

В понедельник на WWDC 2024 Apple в конце концов подтвердила слухи о потенциальном партнерстве с OpenAI и объявила об интеграции ChatGPT в iOS 18. Сейчас появились подробности сделки.

По данным Марка Гурмана из Bloomberg, «не ожидается, что партнерство между Apple и OpenAI принесет существенный доход — по крайней мере в начале», а сам контракт не предусматривает уплаты денег ни от одной из сторон.

Фактически, Apple считает, что интеграция с iOS 18 даст OpenAI «равную или даже большую ценность» по сравнению с деньгами, учитывая продвижение бренда и технологий на сотнях миллионов ее устройств. Цель компании состоит в том, чтобы в будущем заключить соглашения о распределении доходов с компаниями искусственного интеллекта — при такой договоренности Apple получит «долю от партнеров ИИ, которые монетизируют результаты в чат-ботах на ее платформах», пишет Гурман.

Интеграция ChatGPT в iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia будет доступна бесплатно для пользователей, которые решат этой возможностью воспользоваться, а подписчики ChatGPT Plus смогут войти в свои учетные записи, чтобы разблокировать дополнительные функции.

Apple говорит, что новые функции ИИ будут работать за вас в программах: управлять уведомлениями, писать или резюмировать текст на почте (с выбором тона сообщения), или передавать задачи «из приложения в приложение» (например, можно попросить ИИ воспроизвести подкаст, который вам прислали в мессенджере).

Компания отмечает, что все действия ИИ будут обрабатываться на устройстве, чтобы сохранить конфиденциальность, однако вам понадобится чип A17 Pro или серии M, чтобы воспользоваться преимуществами обновления.

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