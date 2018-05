Apple не позволила Valve разместить в своем онлайн-магазине App Store ПО Steam Link для трансляции игр с ПК

В начале этого месяца Valve анонсировала выпуск мобильного приложения Steam Link для трансляции игр на смартфоны и планшеты в версиях для Android и iOS. На Android бета-версия Steam Link вышла еще на прошлой неделе, а ее появление на iOS ожидалось со дня на день. Но вот сейчас Valve неожиданно сообщила, что на iOS приложения ожидать не стоит.

Оказывается, Apple отказала Valve в размещении соответствующего ПО в своем онлайн-магазине приложений App Store. Причина – «несоответствие правилам» и «конфликт деловых интересов».

Не совсем понятно, в чем конкретно заключается «конфликт деловых интересов» и связано ли это со спорной 30-процентными комиссионными, которые Apple дерет берет с разработчиков ПО. Кроме того, вероятной причиной может быть то, что Steam Link дает пользователям доступ в другую экосистему – цифровой магазин Steam

Источнику не удалось быстро связаться с Apple и получить от нее разъяснения.

Что интересно, 7 мая 2018 года ПО Steam Link прошло проверку, но на утром следующего дня Apple передумала и отозвала разрешение. Valve пыталась оспорить решение, указывая на огромное число в магазине других приложений для потоковой трансляции игр, но ничего не вышло. Apple осталась стоять на своем и отвергла апелляцию Valve.

Valve press statement on the Steam Link app for iOS being rejected by Apple. pic.twitter.com/dIAW22izfz

— Steam Database (@SteamDB) May 24, 2018