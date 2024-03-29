Новости Технологии 29.03.2024 в 11:27 comment views icon

Apple подала в суд на экс-инженера iOS, который «сливал» данные о Vision Pro и других продуктах журналистам

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Автор новостей

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Бывший программный инженер iOS Эндрю Од обвиняется в утечке информации о более чем десятке политик и продуктов Apple — в том числе приложение Journal и гарнитура Vision Pro.

«Мистер Од часто делал и сохранял скриншоты своих сообщений на рабочем iPhone, чтобы сохранить их для потомков», — сказано в иске, на который ссылается 9to5mac.

Сообщается, что Од также якобы прислал «тысячи сообщений» журналистам The Information и The Wall Street Journal.

«Согласно данным его рабочего iPhone, выданного Apple, мистер Од имел более 1400 зашифрованных коммуникаций только с одним журналистом WSJ в течение четырехмесячного периода», — говорится в иске Apple. «Он также отправил журналистке The Information более 10 000 текстовых сообщений со своего рабочего iPhone и путешествовал через континент, чтобы встретиться с ней».

В жалобе приводятся несколько примеров сотрудничества:

Примерно в апреле 2023 года господин Од зачитал по телефону журналисту WSJ (он же «Homeboy») электронное письмо с окончательным перечнем функций для неанонсированного приложения Apple. Он сделал это, несмотря на то, что письмо прямо указывалось как «конфиденциальное» и Apple «имела только один шанс», чтобы произвести «первое впечатление».

Apple подала до суду на ексінженера iOS, який «зливав» дані про Vision Pro та інші продукти журналістам

Этот пример и приведенный выше снимок экрана, на котором показаны детали времени, четко ссылаются на отчет Аарона Тилли из The Wall Street Journal. Статья первой раскрывала подробности о приложении Journal и была опубликована в апреле 2023 года.

Курс Розмовної англійської від Englishdom.
Після цього курсу ви зможете спілкуватись з іноземцями і цікаво розкажете про себе.
Приєднатися

В другом примере скриншот рабочего iPhone Ода, сделанный в октябре 2020 года, показывает, что он раскрыл разработку продуктов Apple в «области пространственных вычислений» (вероятно, в отношении будущей Vision Pro) постороннему человеку, который не работает в компании.

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить