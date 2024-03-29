Apple подала в суд на экс-инженера iOS, который «сливал» данные о Vision Pro и других продуктах журналистам

Бывший программный инженер iOS Эндрю Од обвиняется в утечке информации о более чем десятке политик и продуктов Apple — в том числе приложение Journal и гарнитура Vision Pro.

«Мистер Од часто делал и сохранял скриншоты своих сообщений на рабочем iPhone, чтобы сохранить их для потомков», — сказано в иске, на который ссылается 9to5mac.

Сообщается, что Од также якобы прислал «тысячи сообщений» журналистам The Information и The Wall Street Journal.

«Согласно данным его рабочего iPhone, выданного Apple, мистер Од имел более 1400 зашифрованных коммуникаций только с одним журналистом WSJ в течение четырехмесячного периода», — говорится в иске Apple. «Он также отправил журналистке The Information более 10 000 текстовых сообщений со своего рабочего iPhone и путешествовал через континент, чтобы встретиться с ней».

В жалобе приводятся несколько примеров сотрудничества:

Примерно в апреле 2023 года господин Од зачитал по телефону журналисту WSJ (он же «Homeboy») электронное письмо с окончательным перечнем функций для неанонсированного приложения Apple. Он сделал это, несмотря на то, что письмо прямо указывалось как «конфиденциальное» и Apple «имела только один шанс», чтобы произвести «первое впечатление».

Этот пример и приведенный выше снимок экрана, на котором показаны детали времени, четко ссылаются на отчет Аарона Тилли из The Wall Street Journal. Статья первой раскрывала подробности о приложении Journal и была опубликована в апреле 2023 года.

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В другом примере скриншот рабочего iPhone Ода, сделанный в октябре 2020 года, показывает, что он раскрыл разработку продуктов Apple в «области пространственных вычислений» (вероятно, в отношении будущей Vision Pro) постороннему человеку, который не работает в компании.

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