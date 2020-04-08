Apple опубликовала подробную видеоинструкцию, как правильно надевать и использовать ее фирменные защитные маски





Буквально позавчера мы рассказывали о вкладе Apple в борьбу с продолжающейся пандемией коронавируса — компания наладила производство защитных масок для медработников и выпускает их миллионными тиражами. Вскоре после того, как глава Apple Тим Кук рассказал об этих масках в специальном видеообращении, в разделе поддержки офсайта компании появилась специальная страничка с подробным описанием и рекомендациями по использованию этих самых масок.

Защитные маски, или, правильнее сказать, щитки поставляются в коробках по 100 штук, так что требуется своего рода сборка перед непосредственным использованием по назначению. Казалось бы, что может быть сложного в использовании обычного пластикового щитка, но Apple решила перестраховаться и сделать пошаговое руководство. Более того, на странице поддержки есть даже видео, которое показывает работникам, как правильно надевать маски.

Одновременно Apple призывает использовать щитки бережно, поскольку падение на твердую поверхность может привести к повреждениям, а также держать подальше от высоких температур. Отдельно отмечается, что маски можно использовать повторно и приводится перечень средств, которые рекомендуется использоваться для дезинфекции (спирт этиловый 70%, изопропиловый спирт 70%, гипохлорит натрия 6% и перекись водорода 3%).

Ранее глава Apple заявил, что компания уже подготовила более 20 миллионов медицинских масок и планирует отгрузить один миллион защитных щитков к концу этой недели, после чего отгружать по одному миллиону каждую неделю. Изначально защитные щитки Apple будут поставляться в медицинские учреждения в США, но компания планирует расширить поставки и ведет переговоры с правительствами разных стран.

Как отмечает AIN, многие украинские компании и 3D-мастерские занимаются печатью подобных защитных приспособлений, например, лаборатория FabLab Fabricator печатает такие маски и продает по 135 грн.

Источник: The Verge и Apple