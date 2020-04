Apple наладила производство защитных масок для медработников и уже отгрузила более 20 млн штук

Не так давно Apple запустила специальный сайт и приложение с тестами и рекомендациями о коронавирусной инфекции COVID-19, разработанный совместно с американским CDC. Теперь же стало известно о следующей инициативе знаменитого американского производителя в рамках борьбы с пандемией — компания наладила производство защитных масок для медработников и планирует выпускать еженедельно до 1 млн штук. Об этом в коротком видеообращении на своей страничке рассказал глава Apple Тим Кук.

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX

— Tim Cook (@tim_cook) April 5, 2020