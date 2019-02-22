Apple опустилась с 1-го на 17-е место в рейтинге самых инновационных компаний Fast Company

На днях авторитетное американское бизнес-издание Fast Company опубликовало ежегодный рейтинг 50 инновационных компаний. На первое место Fast Company поставили Meituan Dianping, китайский универсальный сервис букинга ресторанов, отелей и билетов. Но гораздо интереснее другое — позиция Apple, которая в прошлом году возглавляла рейтинг Fast Company.

В новом рейтинге Fast Company купертиновский гигант потерял не одну, не две и даже не пять позиций, а целых 16! То есть, с первого места компания Apple опустилась на 17 в рейтинге самых инновационных компаний.

На втором месте находится южноазиатский сервис такси Grab, на третьем — национальная баскетбольная ассоциация NBA. Четвертое место занимает компания Walt Disney Company, готовящая к запуску стриминговый сервис Disney+ в конце этого года. Собственно, именно за работу над видеосервисами она и заслужила свое место. Замыкает пятерку Stitch Fix — сервис для шопинга по подписке, использующий технологии ИИ для индивидуального подбора одежды и аксессуаров. Что интересно, в этом году в списке не так много IT-компаний, нет ни Google, ни Microsoft, ни Amazon, хотя на 10-м месте расположился популярный сервис для стриминга прохождения игр Twitch, принадлежащий компании Джеффа Безоса.

Как выглядел список самых инновационных компаний по версии Fast Company в прошлом году рассказывает изображение ниже.

Считать этот рейтинг объективным или необъективным, каждый решит для себя сам, но наверняка многие обрадуются падению Apple, учитывая, что в прошлом году выбор Fast Company подвергли сильной критике.

Источник: Fast Company