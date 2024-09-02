Apple откажется от портов USB-A в новом Mac mini — Марк Гурман

Компактный компьютер Mac mini следующего поколения останется без разъемов USB-A. Об этом сообщает Марк Гурман из Bloomberg.

Клиенты Apple уже привыкли к тому, что привычные прямоугольные порты USB-A вытесняются их более тонкими собратьями USB-C. И хотя USB-C имеет свои преимущества, переход иногда может смутить пользователей и требует поиска адаптеров.

Отмечается, что дизайн Mac mini не претерпел значительных изменений с 2010 года. Но Гурман говорит, что этой осенью ситуация изменится. Обновленные модели Mac mini станут самыми маленькими за всю историю существования линейки и получат новый процессор Apple M4. Также они будут включать пять портов USB-C, сетевой порт Ethernet, разъем HDMI и разъем для наушников. Но порты USB-A исчезнут.

На 9 сентября Apple запланировала мероприятие Glowtime, на котором компания, как ожидается, анонсирует новую линейку iPhone 16. Однако новая линейка Mac может быть объявлена только позже осенью.

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Источник: techcrunch

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