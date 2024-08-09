Новый Mac mini с M4 станет самым маленьким настольным компьютером Apple

Apple планирует выпустить новую версию Mac mini, которая станет ее самым маленьким настольным компьютером. Это будет часть более широкого обновления линейки Mac с чипами, ориентированными на ИИ.

Новая версия Mac mini, которая должна выйти позже в этом году, претерпит первое серьезное изменение дизайна с тех пор, как он был обновлен под руководством Стива Джобса в 2010 году. Устройство будет намного меньше своего предшественника, приближаясь к размеру телевизионной приставки Apple TV. Приставка Apple TV имеет примерно 9,4 см в поперечнике — меньше половины нынешнего Mac mini. В то же время ожидается, что новая модель станет немного выше. Нынешняя версия имеет высоту 3,5 см.

Apple тестировала прототипы Mac mini с по крайней мере тремя портами USB-C на задней панели. Устройство также имеет разъем для подключения кабеля питания и порт HDMI для подключения к телевизорам и мониторам. Люди, которые участвовали в разработке нового Mac mini, говорят, что это, по сути, iPad Pro в маленькой коробке. При таком подходе применяются более низкие требования к энергопотреблению чипа. Устройство сохранит алюминиевый корпус.

Apple готовит две версии нового Mac mini. Одна из них будет использовать базовую конфигурацию чипа M4, похожую на процессор в iPad Pro. Также будет Mac mini более высокого класса, который использует еще не анонсированный чип M4 Pro. Этот вариант обеспечит поддержку дополнительной памяти и большую графическую мощность.

Поставщики Apple планируют начать поставки компонентов стандартной версии M4 в этом месяце для выпуска позже в этом году. Устройства более высокого класса с процессором M4 Pro не будут готовы для потребителей до октября. Последний раз Mac mini обновлялся в начале 2023 года с помощью чипов M2 и M2 Pro.

Цена текущего Mac mini начинается от $599. И хотя новая модель может быть дешевле в производстве, непонятно, снизит ли компания цену для потребителей.

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Источник: bloomberg