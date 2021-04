Apple открыла свою сеть Find My для сторонних производителей устройств

Компания Apple официально заявила об открытии своей сети отслеживания Find My для сторонних компаний. Теперь любой производитель аппаратных решений может добавить программную поддержку локализованной сети Apple для отслеживания потерянных устройств. Правда, для этого потребуется соблюдать правила изготовления аксессуаров Apple Made for iPhone (MFi).

Первая волна устройств с поддержкой новых возможностей включает электровелосипеды VanMoof S3 и X3, беспроводные наушники Belkin SoundForm Freedom True и метку отслеживания Chipolo One Spot. Все они теперь могут полагаться на сеть Find My, которая включает миллионы iPhone, iPad и Mac.

Уже с 7 апреля пользователи смогут добавлять эти устройства в обновлённое приложение Find My и в дальнейшем отслеживать их через это точно так же, как они отслеживают любое потерявшееся устройство Apple.

Apple заявляет, что производители сторонних устройств, претендующие на добавление поддержки Find My, должны будут подать заявку через программу MFi и «соблюдать все меры защиты конфиденциальности сети Find My, на которые полагаются клиенты Apple». Одобренные продукты будут отмечены новым значком Works with Apple Find My, чтобы клиенты знали, что они совместимы с сетью Apple.

Кроме того, Apple объявила, что будет предлагать спецификации чипсетов сторонним производителям устройств для интеграции со сверхширокополосными системами в новейших смартфонах Apple. Это обеспечит возможность ещё более точного отслеживания в будущем. Также ходят слухи, что Apple работает над собственным продуктом AirTags, который предложит аналогичные возможности отслеживания на основе UWB.

Источник: The Verge