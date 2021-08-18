Apple отложила запуск функции SharePlay — она войдет в следующее осеннее обновление iOS 15





Apple предупредила разработчиков, что функция SharePlay будет недоступна в следующих бета-версиях iOS 15, iPadOS15, tvOS 15 и macOS Monterey. Функциональность не войдет в финальную версию iOS 15, чей релиз ожидается в сентябре; она вернется в будущих бета-версиях для разработчиков и станет общедоступной в одном из следующих обновлений этой осенью.

SharePlay — одна из самых видных новых функций iOS 15. Она предназначена для совместного просмотра фильмов, прослушивания музыки и обмена изображениями рабочих столов. Причем функция поддерживает не только сервисы Apple TV, но и другие платформы, включая Twitch, TikTok, Disney+, HBO Max, Hulu, MasterClass, Paramount+ и другие.

С чем именно связана задержка, не уточняется.

«Мы в восторге от высокого уровня энтузиазма, который наблюдался у сообщества разработчиков для SharePlay, и нам не терпится предоставить ее пользователям, чтобы они могли по-новому использовать приложения вместе со своими друзьями и семьей». из заявления Apple

Это первая видная функциональность iOS 15 (из изначально заявленных), которая не войдет в финальную версию ОС. И пока неясно, есть ли еще какие-то функции, которые также требуют доработки и перейдут в будущие обновления. Apple пока не включила Universal Control — один из самых впечатляющих трюков, продемонстрированных на июньской WWDC21. Функция позволит работать одновременно с iPad и Mac с одним набором клавиатуры и мыши — если расположить устройства рядом друг с другом, то курсор будет автоматически перескакивать на планшет (и наоборот, на ПК). Таким же образом можно перетаскивать файлы без необходимости дополнительной настройки (устройства сами понимают, когда нужно работать в паре).

Это не первый подобный случай, когда Apple переносит запуск изначально заявленных функций из новой версии iOS, которые нуждаются в доработке. Например, в 2018 года она отложила запуск групповых видеозвонков в FaceTime — функцию убрали из сентябрьского релиза iOS 12 и добавили в конце октября.