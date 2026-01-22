Apple Pin: компания готовит ИИ-гаджет в формате AirTag, с камерами и микрофонами

Гонка за «следующей большой вещью» в мире технологий набирает обороты. Параллельно с OpenAI, которая уже готовится к презентации потребительских ИИ-наушников, над собственным ИИ-гаджетом работает и Apple. Новая утечка раскрыла немало аппаратных подробностей этого устройства, которое должно совместить практические возможности в очень компактном формфакторе.

Пока бывший главный дизайнер Apple Джони Айв разрабатывает ИИ-гаджет для OpenAI, сама Apple, по данным издания The Information, создает похожий продукт внутри компании. Ожидается, что устройство может выйти на рынок уже в 2027 году. По описанию, это тонкий, плоский и круглый диск — внешне он напоминает Apple AirTag. Габариты должны быть близкими к AirTag, но корпус — немного толще.

На передней панели так называемого Apple Pin разместят сразу две камеры: широкоугольную и сверхширокоугольную. Они предназначены для съемки фото и видео окружающей среды пользователя. Также устройство, вероятно, получит три микрофона и встроенный динамик — этого набора достаточно для полноценного голосового общения с ИИ-ассистентом. Физических элементов управления будет минимум. По слухам, Apple ограничится лишь одной кнопкой.

Задняя часть корпуса будет иметь магнитное крепление и поддержку беспроводной зарядки — по аналогии с Apple Watch. Это намекает на сценарии ношения гаджета на одежде или аксессуарах без использования ремешков или клипс.

Пока остается неизвестным, какие именно функции предложит Apple Pin. В то же время логично предположить связь устройства с новой версией Siri. Ожидается, что она появится позже в этом году вместе с iOS 27 и macOS 27. В отличие от первой ИИ-версии Siri, которую Apple планирует выпустить в iOS 26.4, следующее поколение ассистентов, по слухам, будет базироваться на чат-боте Google Gemini. Это должно сделать Siri значительно мощнее с точки зрения понимания запросов и возможностей обработки информации.

В то же время стоит помнить, что речь идет о ранних утечках. Apple может изменить концепцию, дизайн или функциональность устройства до официального анонса.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: notebookcheck, 9to5mac