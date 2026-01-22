Новости Устройства 22.01.2026 comment views icon

Apple Pin: компания готовит ИИ-гаджет в формате AirTag, с камерами и микрофонами

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Apple Pin: компанія готує ШІ-гаджет у форматі AirTag, з камерами та мікрофонами

Гонка за «следующей большой вещью» в мире технологий набирает обороты. Параллельно с OpenAI, которая уже готовится к презентации потребительских ИИ-наушников, над собственным ИИ-гаджетом работает и Apple. Новая утечка раскрыла немало аппаратных подробностей этого устройства, которое должно совместить практические возможности в очень компактном формфакторе.

Пока бывший главный дизайнер Apple Джони Айв разрабатывает ИИ-гаджет для OpenAI, сама Apple, по данным издания The Information, создает похожий продукт внутри компании. Ожидается, что устройство может выйти на рынок уже в 2027 году. По описанию, это тонкий, плоский и круглый диск — внешне он напоминает Apple AirTag. Габариты должны быть близкими к AirTag, но корпус — немного толще.

На передней панели так называемого Apple Pin разместят сразу две камеры: широкоугольную и сверхширокоугольную. Они предназначены для съемки фото и видео окружающей среды пользователя. Также устройство, вероятно, получит три микрофона и встроенный динамик — этого набора достаточно для полноценного голосового общения с ИИ-ассистентом. Физических элементов управления будет минимум. По слухам, Apple ограничится лишь одной кнопкой.

Задняя часть корпуса будет иметь магнитное крепление и поддержку беспроводной зарядки — по аналогии с Apple Watch. Это намекает на сценарии ношения гаджета на одежде или аксессуарах без использования ремешков или клипс.

Пока остается неизвестным, какие именно функции предложит Apple Pin. В то же время логично предположить связь устройства с новой версией Siri. Ожидается, что она появится позже в этом году вместе с iOS 27 и macOS 27. В отличие от первой ИИ-версии Siri, которую Apple планирует выпустить в iOS 26.4, следующее поколение ассистентов, по слухам, будет базироваться на чат-боте Google Gemini. Это должно сделать Siri значительно мощнее с точки зрения понимания запросов и возможностей обработки информации.

В то же время стоит помнить, что речь идет о ранних утечках. Apple может изменить концепцию, дизайн или функциональность устройства до официального анонса.

Источник: notebookcheck, 9to5mac

Популярные новости

arrow left
arrow right
Apple Podcasts настойчиво предлагает религиозные подкасты с вредоносными ссылками
Apple Intelligence пройдет "коммунистический" тест из 2000 вопросов для запуска в Китае
Пользователи macOS 26 имеют проблемы с масштабированием окон из-за "фейковых" закругленных углов
Владелец MacBook Pro 2018 года бесплатно получил от Apple модель с M4 Max за более чем $4000
Самые популярные приложения Apple App Store в 2025 году
Ошибка перевода: Apple iPhone 18 Pro не получит фронтальную камеру сбоку
Apple запускает подписку Creator Studio: 6 программ для творчества и ИИ за $13/месяц
Apple снова лидер рынка смартфонов: компания обогнала Samsung в 2025 году
Провал Siri и Intelligence: Apple отправляет на пенсию главу подразделения ИИ
Дефицит iPhone? NVIDIA подвинула Apple как крупнейшего заказчика TSMC
Массовый уход из Apple: четыре топ-менеджера покинули компанию за 72 часа
Рост несмотря на дефицит: рынок ПК увеличился почти на 10% за год
Подделка "носка" Apple для iPhone стоит всего $6
Apple, как так? Будущий недорогой MacBook "засветился" с процессором A15 Bionic
Что известно об Apple iPhone 18: размеры дисплеев, Face ID под экраном и новый график презентаций
Apple разрабатывает iMac OLED, — источники среди поставщиков
Apple отыгралась после поражения в деле Epic Games — суд разрешил брать "честную" комиссию со сторонних платежей
Более $500 тыс.: на аукционе к 50-летию Apple продают первую плату и первый чек компании
На Apple iPhone 17 Pro Max установили iPadOS — он получил аналог DeX от Samsung
Украинский дизайнер опубликовал рендеры Apple iPhone 18 Pro: 12 новых функций и изменений следующего флагмана
Apple iPhone Fold на финальной стадии перед производством и будет стоить как два 17 Pro Max, — инсайдеры
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить