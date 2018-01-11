Apple по ошибке дала пользователям iPhone и iPad возможность вернуться на более старые версии iOS (вплоть до iOS 6)

Что же, это был весьма странный поступок. Буквально только что Apple (вероятно, случайно) начала подписывать для смартфонов iPhone и планшетов iPad старые версии iOS, вплоть до iOS 6. Благодаря этому желающие могли вернуться на предыдущую версию ОС Apple. Увы, возможность эта была доступна недолго и вскоре после первых сообщений Apple исправилась, но немало счастливчиков успели воспользоваться шансом.

К настоящему моменту вернуться с последней версии iOS 11 на более старую версию ОС уже нельзя. То есть, все как раньше – пути назад нет.

Теперь уже понятно, что кто-то в Apple допустил серьезную ошибку и вскоре на сайте компании появится еще одна или несколько вакансий, но изначально высказывалось предположение, что таким образом компания хочет сгладить историю с намеренным замедлением смартфонов iPhone, которая, несомненно, еще долго будет аукаться купертиновцам – только за последние несколько дней стало известно о новых расследованиях по этому делу в разных странах.

Источник: wccftech