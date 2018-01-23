Apple по ошибке выложила в iTunes фильм Thor: Ragnarok / «Тор: Рагнарек» за месяц до планируемой даты релиза

Один из лучших кинокомиксов вселенной Marvel Thor: Ragnarok / «Тор: Рагнарек» быстро распространился по торрент-сайтам после того, как цифровая копия фильма стала доступна для загрузки на месяц раньше планируемого срока релиза (19 февраля). Преждевременный релиз фильма, конечно же, является ошибкой. Судя по всему, эта ситуация обусловлена недопониманием, возникшим между Apple и потоковым сервисом Vudu, принадлежащим Walmart.

Дело в том, что обе компании участвуют в программе Movies Anywhere, что позволяет их клиентам получать доступ к огромному каталогу цифровых фильмов на множестве устройств посредством разных приложений, таких как iTunes, Vudu, Amazon Video, Google Play Movies и многих других.

Как сообщает ресурс TorrentFreak, несколько пользователей Reddit обнаружили, что после размещения через Vudu предварительного заказа на Thor: Ragnarok / «Тор: Рагнарек», который по итогам кинопроката получил отличные отзывы критиков и зрителей, кинокартина сразу же появляется в библиотеке iTunes. Видимо, между Vudu и iTunes возникло некое недопонимание касательно даты релиза фильма и iTunes, похоже, по ошибке предоставил пользователям возможность посмотреть фильм на месяц раньше. Фильм можно было не только посмотреть онлайн, но и скачать на устройство для последующего просмотра в офлайне. Как вы уже поняли, после этого качественная и полная версия фильма в разрешении 720p быстро, подобно лесному пожару, распространилась по просторам интернета. Вполне вероятно, что вскоре на торрентах появятся и другие версии в более высоких разрешениях, включая 1080p.

Остается добавить, что это первый серьезный промах Movies Anywhere, и Disney, вероятно, не очень-то рада подобному исходу. По плану, фильм не должен был появится в iTunes раньше 20 февраля. Теперь Marvel и Disney наверняка ускорят запуск цифровой версии фильма, чтобы свести потери и ликование пиратов к минимуму.

Источник: TorrentFreak