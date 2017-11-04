Тор – самый странный из Мстителей. Ну ладно там безумный самовлюбленный механик, сентиментальная русская шпионка, постоянно выходящий из себя неубиваемый мутант или оживший компьютер. Но скандинавский бог!? Серьезно!? Вы случайно сериалом не ошиблись? И раз уж на Тора нельзя смотреть без смеха, создатели Thor: Ragnarok решили превратить юмор в свое главное оружие, тем более, что у Guardians of the Galaxy и Deadpool ведь получилось?

Thor: Ragnarok / «Тор: Рагнарек» Жанр фентэзи, фильм по комиксам

Режиссер Тайка Вайтити

В ролях Крис Хемсворт (Тор), Том Хиддлстон (Локи), Кейт Бланшетт (Хела), Идрис Эльба (Хеймдалль), Джефф Голдблюм (Грандмастер), Тесса Томпсон (Валькирия), Марк Руффало (Брюс Бэннер) и др.

Студии Marvel Studios, Walt Disney Studios

Год выпуска 2017

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Опять-таки, два предыдущих фильма с Крисом Хемсвортом в роли прихиппованного скандинавского бога оказались, как бы это помягче сказать… не очень хорошими, хотя первый Thor срежессировал ни много ни мало сам Кеннет Брана. Впрочем, оба фильма неплохо окупились, а лично мне Thor: The Dark World даже нравился, в первую очередь из-за Натали Портман и разгрома Гринвича в финале. В Thor: Ragnarok героиня Портман даже не появляется, зато вместо нее сразу два ярких женских персонажа – последняя Валькирия в исполнении Тессы Томпсон (вы могли видеть ее в Creed или Westworld) и несравненная, дважды оскароносная Кейт Бланшетт, исполняющая роль сестрички Тора и Локи, богини смерти Хелы.

Собственно из-за скоропостижного возвращения заточенной в вечности Хелы и начинается весь сыр-бор, в результате которого нежно ненавидящие друг друга братья Одинсоны вынуждены сотрудничать. В общем все сложно.

Впрочем, главное в Thor: Ragnarok далеко не сюжет, который с тем же успехом мог бы рассказывать об очередном походе за пивом братьев Одинсонов и одного зеленого парня, сбежавшего от слишком настырной возлюбленной. Главное не цель, а само путешествие. И здесь Одинсоны, примкнувший к ним Халк и Валькирия оттягиваются на полную. С шутками, прибаутками и фейерверками разнося эту и несколько других халабуд вдребезги и напополам.

Thor: Ragnarok похож на дискотеку 80-х не только визуально. Это череда безумных сцен и картинок, выхваченных цветными лучами, отражающимися от подвешенного под потолком зеркального шара. Вот Тор рассказывает краткую историю своей жизни после Thor: The Dark World зрителям… а нет, не зрителям. Вот он попадает в гости к Бенедикту Камбербэтчу, играющему реальностями, на чашку чая… а нет, не чая… Вот играючи побеждает коллегу с бывшей работы, о которого сломал зубы даже могучий Тони Старк. Вот космические корабли, бороздящие просторы планеты гладиаторов (место для непристойной шутки, даже двух). А вот местный Джа-Джа Бинкс, тупой как камень, в роли которого тайком снялся сам режиссер фильма. А теперь серьезный как Стрелок Идрис Эльба. И конечно же Мэтт Деймон, в короткой, но невероятно смешной роли, пожалуй, одной из лучших в его карьере. Вот Стэн Ли, куда же без нашего мастера-парикмахера. Вот актеры из предыдущих фильмов про Тора, умирающие в течении полутора секунд. И совершенно нелепый персонаж Карла Урбана, доказывающий, что даже самые нелепые герои могут быть героями… правда пока не кончатся патроны. Вот милейший Джефф Голдблюм в роли гротескного Грандмастера. А вот и Халк, уничтожающий редких, явно краснокнижных животных. Не переставайте танцевать, главное не переставайте танцевать!

Тор, Локи и компания появляются в новой локации, успевают отвесить пару действительно смешных шуток, несколько несмешных, прибить десяток противников, попасть в нелепую ситуацию, выбраться из нее, и отправиться дальше. И так два с небольшим часа. С кучей отсылок к другим фильмам, шутками на грани и за гранью (привет Deadpool). И все это под совершенно зубодробительный саундтрек, с отсылками ко все тем же 80-м.

Thor: Ragnarok – это два часа безудержного драйва и спецэффектов, вот только по окончанию сцены после титров (а как же без нее!), ты понимаешь, что весь этот фильм – не более чем связка, еще одна ступенька перед грядущей Avengers: Infinity War. За которую, судя по количеству персонажей, которые собрались впихнуть в один кадр боссы Walt Disney, заранее страшно.