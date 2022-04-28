Apple после массовой критики пытается улучшить качество картинки с веб-камеры в мониторе Studio Display по $1599 программными обновлениями. Пока безуспешно

Во время недавней презентации компания Apple представила 27-дюймовый 5K-дисплей Studio Display стоимостью $1599. Среди прочих функций, в устройство интегрирована 12-мегапиксельная веб-камера.

Многие обозреватели жаловались на плохую работу камеры, которая снимала изображение низкого качества. Картинка получалась зернистой, размытой и шумной. Apple обещала исправить эту проблему и теперь наконец предложила фикс, улучшающий работу веб-камеры в Studio Display. Он доступен в рамках бета-версии операционной системы macOS Monterey 12.4. Как утверждает компания из Купертино, «обновление прошивки Studio Display теперь доступно с бета-версией macOS Monterey 12.4. В этом бета-обновлении оптимизирована камера Studio Display, в том числе улучшено шумоподавление, контрастность и кадрирование».

Обозреватели ресурсов The Verge и Wccftech уже установили бета-версию macOS Monterey 12.4 и обновлённую версию прошивки Studio Display. Сообщается, что качество изображения действительно немного улучшилось. Теперь камера передаёт больше деталей на лице, обеспечивает более точную цветопередачу, а количество шумов на заднем плане уменьшилось. Вместе с тем отмечается, что решение Apple установить в камере широкоугольный объектив для поддержки функции Center Stage работает в ущерб качеству съёмки, так как такой объектив передаёт на датчик меньше данных, которые используются для дальнейшей обработки. Иными словами, даже несмотря на программные улучшения, сделать изображение высококачественным не получится из-за аппаратных ограничений камеры.

Чтобы установить нынешнее исправление для камеры Studio Display, первоначально нужно установить бета-версию macOS Monterey 12.4. Затем следует зайти в раздел System Preferences > Software Update, а далее нужно выбрать Display Firmware Version 15.5 (Build 19F5062g).

Источник: The Verge 1, 2, Wccftech