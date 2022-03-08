Весенняя презентация Apple. Главные анонсы

Менее чем через час — в 20:00 по Киеву — начнется традиционная весенняя презентация Apple «Peek performance», на которой известная компания из Купертино анонсирует новые продукты. Мероприятие пройдет в онлайн-режиме, оно будет транслироваться на сайте компании и в приложении Apple TV — следить за анонсами в реальном времени (окно трансляции на YouTube ниже) сможет весь мир, кроме России.
От редакции ITC.ua
Украина сегодня борется за свою свободу и независимость. События последних 13 дней, эта война (да, ООН и все остальные, это именно «война» и отнюдь не «конфликт» или «военное наступление»), бесспорно, самые темные времена за всю современную историю Украины.
Мы долго думали, колебались и советовались по поводу того, насколько уместно освещать это событие, учитывая военное положение и открытую агрессии со стороны России, которая каждый день разрушает наши города и забирает жизни украинцев. И, будем откровенны, до сих пор сомневаемся, правильно ли поступаем.
В то же время мы годами освещали презентации Apple, чьи технологии делают нашу с вами повседневную жизнь более удобной и интересной. Это уже давно стало своеобразной традицией ITC, и мы решили, что россия уже и так испортила нам очень много.
Учитывая поддержку Apple, которая ранее приостановила продажу своей техники и ограничила работу сервисов в рф за войну в Украине, мы решили сделать этот материал. Его главная роль – эскапическая.
Будем следить за эфиром и собирать все самое важное из презентации прямо в этом материале. Если этот эксперимент удастся, подумаем, как публиковать больше материалов о технологиях, играх и кино, которые не касаются непосредственно войны.
Если верить слухам, сегодня Apple презентует:
- iPhone SE 3-го поколения с поддержкой 5G и чипом A15 Bionic
- Обновленный iPad Air
- По меньшей мере один Mac с ARM-процессором собственной разработки. Вероятно, это будет более производительная версия мини-ПК Mini с чипом M1 Pro
Накануне в сети также расползлись слухи о новом процессоре M2, мониторе Mac Studio и мини-версии рабочей станции Mac Pro.
Трансляция весенней презентации Apple «Peek performance»