Весенняя презентация Apple. Главные анонсы

Менее чем через час — в 20:00 по Киеву — начнется традиционная весенняя презентация Apple «Peek performance», на которой известная компания из Купертино анонсирует новые продукты. Мероприятие пройдет в онлайн-режиме, оно будет транслироваться на сайте компании и в приложении Apple TV — следить за анонсами в реальном времени (окно трансляции на YouTube ниже) сможет весь мир, кроме России.

Украина сегодня борется за свою свободу и независимость. События последних 13 дней, эта война (да, ООН и все остальные, это именно «война» и отнюдь не «конфликт» или «военное наступление»), бесспорно, самые темные времена за всю современную историю Украины.

Мы долго думали, колебались и советовались по поводу того, насколько уместно освещать это событие, учитывая военное положение и открытую агрессии со стороны России, которая каждый день разрушает наши города и забирает жизни украинцев. И, будем откровенны, до сих пор сомневаемся, правильно ли поступаем.

В то же время мы годами освещали презентации Apple, чьи технологии делают нашу с вами повседневную жизнь более удобной и интересной. Это уже давно стало своеобразной традицией ITC, и мы решили, что россия уже и так испортила нам очень много.

Учитывая поддержку Apple, которая ранее приостановила продажу своей техники и ограничила работу сервисов в рф за войну в Украине, мы решили сделать этот материал. Его главная роль – эскапическая.