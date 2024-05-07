Apple Pencil Pro — на японском сайте Apple нашли упоминание нового стилуса. Анонс ожидается уже сегодня

В коде на сайте Apple в Японии нашли упоминание об Apple Pencil Pro. Это потенциальный намек на еще одну новинку, которая может быть анонсирована на мероприятии, которое начнется уже сегодня и будет посвящено планшетам iPad.

Код был обнаружен в альтернативном тексте, который описывает GIF-анимацию для события Apple. Он несколько раз упоминает Pencil Pro. Альтернативный текст описывает изображение следующим образом:

«Зеленая, желтая, оранжевая и синяя бумага сложена, чтобы образовать логотип Apple. Внутри логотипа видна рука создателя, которая держит Apple Pencil Pro и готовится рисовать. Оранжевые и розовые брызги вырываются из кончика Apple Pencil Pro, который прижат к нижней части логотипа, создавая яркий узор волны вверх. Когда создатель вращает Apple Pencil Pro между большим и указательным пальцами, розовые, оранжевые и белые капли кружатся за ним, а бумага мягко трепещет при движении».

В то же время альтернативный текст на сайте Apple в США (и в других регионах) имеет описание изображения с упоминанием Apple Pencil, а не Apple Pencil Pro. Возможно, это была просто ошибка, и человек, который ввел альтернативный текст, имел в виду именно Apple Pencil.

Ожидается, что Apple покажет новые модели iPad во время мероприятия Let Loose, которое состоится 7 мая и начнется в 17 часов по Киевскому времени. Слухи предполагают, что Apple может представить обновленный Apple Pencil со сменными магнитными наконечниками и поддержкой жеста сжатия.

Источник: The Verge

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