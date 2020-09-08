Apple: Презентация новых iPhone 12 состоится 15 сентября

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Компания Apple официально объявила дату презентации, на котором представит новые смартфоны iPhone 12, новые умные часы Apple Watch, свежую версию операционной системы iOS 14 и другие новинки. Мероприятие пройдет ровно через неделю — 15 сентября 2020 года.

Обновлено: Обозреватель Bloomberg Марк Гурман, который неоднократно сообщал достоверную информацию о грядущих новинках Apple, сообщает, что 15 сентября пройдет только первая часть презентации с анонсом новых Apple Watch и iPad, а презентация iPhone 12 состоится в октябре.

Мероприятие пройдет в Apple Park в 20:00 по киевскому времени (10 a.m. PDT), информация о нем уже доступна на странице Apple Event.

По данным сетевых источников уже через неделю мы увидим следующие новинки:

четыре новых смартфона iPhone с OLED-экранами в размерах 5,4″, 6,1″ и 6,7″ — основные модели iPhone 12 и iPhone 12 Max в алюминиевом корпусе будут представлены в форматах 5,4″ и 6,1″, а премиальные iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max — в стальных корпусах формата 6,1″ и 6,7″. Все четыре модели получат поддержку 5G и обновленный дизайн с менее скругленными гранями. Линейка получит новый темно-синий цвет вместо зеленого, а LIDAR будет использоваться только в старшей 6,7-дюймовой модели iPhone 12 Pro Max;

новый планшет iPad Air получит обновленный дизайн в стиле линейки iPad Pro, а вот об обновленной модели iPad mini аналитики не упоминают (возможно Apple решила, что крупные смартфоны компании постепенно заменят ее же маленькие планшеты). Утечки указывают на то, что новинка получит более тонкие рамки экрана и сканер отпечатков Touch ID встроенные в кнопку питания;

сразу две новые модели умных часов Apple Watch — свежие Apple Watch Series 6 с максимальной функциональностью и более доступная модель с базовой функциональностью, которая заменит в линейке устаревшие Apple Watch Series 3;

более компактная и дешевая умная колонка Apple HomePod;

новые крупные наушники с оголовьем (over-ear headphones) под собственным брендом Apple, а не в качестве модели Beats.

Подборку новостей о новых iPhone 2020 модельного года можно почитать по следующей ссылке.

Источник: Apple