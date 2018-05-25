Как говорят, все тайное, рано или поздно, становится явным. Наверняка многие еще помнят скандал Bendgate в 2014 году, когда в сети массово начали появляться фото и видео доказательства гнущихся при небольших усилиях смартфонах iPhone 6 и 6 Plus. И вот сейчас выяснилось, что Apple знала об этой «особенности» задолго до выпуска iPhone 6 и 6 Plus на рынок. Это выяснилось из внутреннего документа Apple, обнародованном в рамках судебного слушания по одному из разбирательств против компании, передает Motherboard.

Согласно результатам внутренних тестов, отображенных в этом документе, запас прочности на сгибание у iPhone 6 в 3,3 раза меньше, чем у iPhone 5s, тогда как у iPhone 6 Plus — в 7,2 раза.

В те времена выпуска специальных моделей джинсовых брюк с глубокими карманами для iPhone 6 Plus компания Apple заверяла, что процент погнувшихся устройств крайне низок и водила СМИ на экскурсии в свои лаборатории для демонстрации им тестов проверки на прочность.

И хотя официально Apple этого не признала, считается, что именно недостаточная прочность конструкции смартфонов Apple на изгиб в конечном итоге привела к другой проблеме под названием Touch Disease, связанной с неработающими сенсорными экранами. В Apple эту проблему объяснили следствием нескольких падений аппарат на жесткую поверхность и согласились ремонтировать такие устройства за $150 каждое. В конечном итоге эта щедрость привела к коллективному иску. Собственно, именно по этому делу и всплыл этот внутренний документ.

Важно отметить, что в следующем поколении смартфонов iPhone 6s и 6s Plus конструкторы внесли соответствующие улучшения. В частности, Apple сделала корпус прочнее и перенесла микросхему контроллера сенсорного экрана в другое место на плате.

Решение по этому коллективному иску еще не вынесено, но существует высокая вероятность, что в конечном итоге Apple заставят признать проблему. Тем более, что признавать ошибки, как показывает недавний скандал с замедлением iPhone, производитель все же умеет.

К слову, буквально на днях мы рассказывали о новом коллективном иске против Apple, связанном с проблемами с клавиатурами «бабочка» ноутбуков MacBook и MacBook Pro.

Источник: Motherboard