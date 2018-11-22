«Бендгейт 2»: Новый планшет Apple iPad Pro достаточно легко деформируется – даже за несколько дней типичного использования

Во время недавнего обзора нового iPad Pro на YouTube-канале «разрушителя гаджетов» JerryRigEverything автор видео смог погнуть планшет.

Что интересно, ранее на канале JerryRigEverything тестировались в основном смартфоны. Это более компактные устройства, которым проще придать необходимую прочность, чтобы сохранить целостность конструкции. Но автор ранее не тестировал iPad или другие устройства со столь крупными дисплеями. Но вчера он протестировал ещё один планшет – Microsoft Surface Pro 6. Даже несмотря на свои более крупные размеры, планшет Microsoft продемонстрировал более высокий уровень прочности. Его корпус гнулся, но не сломался, а устройство сохранило работоспособность. Хотя на поверхности дисплея всё же образовалось несколько трещин.

Конечно, если что-то специально пытаться погнуть и сломать, оно действительно может погнуться и сломаться. Но остаётся открытым вопрос, насколько проблема недостаточной структурной прочности корпуса проявляется при реальном ежедневном использовании планшета?

Как оказалось, новую модель iPad Pro можно погнуть, даже не прибегая к специальным экстремальным воздействиям. В социальных сетях начали появляться сообщения от различных пользователей, которые утверждают, что устройство действительно достаточно легко сгибается. Кто-то даже утверждает, что прямо из коробки новая покупка уже пришла с неровным корпусом. У кого-то корпус iPad Pro деформировался всего за неделю или же за несколько дней типичного использования.

Таким образом, владельцам нового iPad Pro можно порекомендовать аккуратно и бережно обращаться со своим планшетом. Особое внимание следует уделить переноске гаджета в рюкзаке или сумке вместе с другими предметами. В случае сдавливания устройство может достаточно легко деформироваться.

Источник: thenextweb