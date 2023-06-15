Apple продлила на 2-й сезон «Бункер‎» — постапокалиптический сериал по мотивам книг Хью Хауи

Первый сезон постапокалиптического шоу от режиссера Мортена Тильдума завершится 30 июня, но Apple уже объявила о продолжении истории.

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«Не можем дождаться, пока зрители погрузятся в эпический мир, который мы создали, чтобы оживить романы Хью Хауи. Apple верила в наше видение с первого дня, и для меня большая честь получить возможность снова углубиться в эту историю», — сказал шоураннер Грэм Йост.

Первый сезон «Бункера‎» дебютировал на Apple TV Plus 5 мая. Сюжет рассказывает о будущем, в котором мир почти не пригоден для жизни. 10 тысяч последних людей на Земле все время находятся в гигантском подземном бункере. Кто его построил и когда — неизвестно, и любой, кто попытается разгадать тайну убежища, умрет. Джульетта (Ребекка Фергюсон) — инженер, которая пытается узнать, кто убил ее возлюбленного, во время расследования раскрывает немало других неожиданных тайн.

Наряду со звездой фильма «Доктор Сон» Ребеккой Фергюсон, в шоу появятся Дэвид Ойелоуо, рэпер Common, Гарриет Уолтер, Чиназа Уче, Эви Нэш («Ходячие мертвецы»), Рашида Джонс («Офис»), Тим Робинс («Побег из Шоушенка»).

Источник: The Verge