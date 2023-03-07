«Бункер»: тизер нового постапокалиптического сериала по книгам Хью Хауи, который дебютирует на Apple TV+ 5 мая

Apple опубликовала тизер новой 10-серийной постапокалиптической драмы «Бункер»/Silo с Ребеккой Фергюсон в главной роли.

Действие сериала происходит в будущем, где мир почти не пригоден для жизни. 10 тысяч последних людей на Земле все время находятся в гигантском подземном бункере. Кто его построил и когда — неизвестно, и любой, кто попытается разгадать тайну убежища, умрет. Джульетта (Ребекка Фергюсон) — инженер, которая пытается узнать, кто убил ее возлюбленного, во время расследования раскрывает немало других неожиданных тайн.

Наряду со звездой фильма «Доктор Сон» Ребеккой Фергюсон, в шоу появятся Дэвид Ойелоуо, рэпер Common, Гарриет Уолтер, Чиназа Уче, Эви Нэш («Ходячие мертвецы»), Рашида Джонс («Офис»), Тим Робинс («Побег из Шоушенка»).

Сценарий к «Бункеру» писал Грэм Йост, взяв за основу одноименную серию книг Хью Хауи. Три эпизода снял режиссер Мортен Тильдум («Игра в имитацию»).

Первые две серии дебютируют на Apple TV+ 5 мая, остальные будут выходить по одной еженедельно.

Премьера еще одного постапокалиптического шоу Apple «Экстраполяции» состоится уже 17 марта. Сериал-антология Скотта З. Бернса, где персонажи будут переживать последствия разрушительных климатических изменений, в первую очередь интересен своим мощным актерским составом — это Мерил Стрип, Кит Харингтон, Эдвард Нортон, Форрест Витакер, Тоби Магуайр, Джемма Чан, Сиенна Миллер и Дэвид Швиммер.

Источник: Engadget, Collider