Apple продлила Sci-Fi драму «Вторжение» на 3-й сезон

Производство начнется уже в феврале, однако дату выхода пока не разглашают.

Научно-фантастический сериал Apple TV+ «Вторжение» / Invasion получит третий сезон — предыдущий вышел в прошлом году в октябре. Подробностей относительно выхода продолжения еще нет, однако известно, что производство начнут позже в этом месяце.

«Новый сезон будет продолжать развивать масштабы, ставки и движущую силу Вторжения, сохраняя при этом наших персонажей в центре внимания, объединяя их таким образом, который, надеюсь, удивит и, что самое главное, тронет», — сказал создатель сериала Саймон Кинберг.

Сериал «Вторжение» дебютировал в 2021 году и рассказал историю того, как человечество противостоит насильственному вторжению инопланетян. Среди актерского состава отметились Гольшифте Фарахани, Шиоли Куцуна, Шамиер Андерсон, Индия Браун, Билли Барратт, Ажи Робертсон, Педди Холланд и Тара Моаеди, а со второго сезона — Энвер Джокай, Недра Мари Тейлор и Наян Гонсалес Норвинд.