Новости Кино 07.12.2023 в 17:43 comment views icon

Научно-фантастический триллер Constellation / «Созвездие» с Нуми Рапас и Джонатаном Бэнксом дебютирует на Apple TV+ 21 февраля

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Научно-фантастический триллер Constellation / «Созвездие» с Нуми Рапас и Джонатаном Бэнксом дебютирует на Apple TV+ 21 февраля

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Рапас («Шерлок Холмс: Игра теней», «Прометей») сыграет астронавтку, которая возвращается на Землю после крушения в космосе — лишь для того, чтобы обнаружить, что ключевые части ее жизни, кажется, отсутствуют.

Apple опубликовала первые изображения и дату премьеры своего нового психологического триллера Constellation / «Созвездие». Сериал создан Питером Харнесом («Доктор Кто»), а режиссером выступила Мишель Макларен («Игра престолов», «Во все тяжкие»).

Кроме Нуми Рапас и Джонатана Бэнкса («Во все тяжкие»), в «Созвездии» также снимаются Джеймс Д’Арси, Джулиан Луман, Уильям Кетлетт и Барбара Сукова.

«Наполненное экшеном космическое приключение — это исследование темных краев человеческой психологии и отчаянное стремление одной женщины раскрыть правду о скрытой истории космических путешествий и вернуть все, что она потеряла», — говорится в синопсисе.

В последнее время Apple TV+ предлагал достойную научную фантастику для зрителя — вспомните «Вторжение‎» и «Укрытие» — и, похоже, продолжает свою стратегию. Ранее сервис также продлил текущую эпопею «Основание» на третий сезон.

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