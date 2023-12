Научно-фантастический триллер Constellation / «Созвездие» с Нуми Рапас и Джонатаном Бэнксом дебютирует на Apple TV+ 21 февраля

Рапас («Шерлок Холмс: Игра теней», «Прометей») сыграет астронавтку, которая возвращается на Землю после крушения в космосе — лишь для того, чтобы обнаружить, что ключевые части ее жизни, кажется, отсутствуют.

Apple опубликовала первые изображения и дату премьеры своего нового психологического триллера Constellation / «Созвездие». Сериал создан Питером Харнесом («Доктор Кто»), а режиссером выступила Мишель Макларен («Игра престолов», «Во все тяжкие»).

After a mysterious explosion on the International Space Station, Astronaut Jo Ericsson has only nineteen hours and limited supplies to make it back to safety on Earth.

And that is only the beginning of her nightmare.

