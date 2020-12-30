Apple проиграла свой судебный иск против стартапа Corellium, которые создавал решение для виртуализации iOS

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Стартап Corellium, основанный супружеской парой, в прошлом году оказался вовлечён в судебную тяжбу с технологическим гигантом Apple. Стартап разработал решение, которое позволяло запускать «виртуальные iPhone» на настольных компьютерах, что и стало причиной претензий со стороны компании из Купертино. Ранее Apple заявляла, что возможность запускать «виртуальные iPhone» на компьютерах будет иметь катастрофические последствия с точки зрения безопасности.

В своём иске, поданном против стартапа, Apple заявила, что Corellium незаконно копировала ОС и приложения, работающие как на iPad, так и на iPhone. Corellium обладает программным обеспечением, которое создает цифровые копии iOS, iTunes и элементов пользовательского интерфейса, которое доступно на веб-платформе или пользовательской платформе, созданной Corellium. Поскольку программное обеспечение предназначено для создания точной копии iOS, Apple утверждала, что iPhone будет уязвим с точки зрения безопасности.

Позже Corellium обвинила Apple в том, что она использовала иск для ограничения возможностей джейлбрейка. Стартап также заявил, что его программное обеспечение помогло Apple, облегчив исследователям в безопасности поиск ошибок.

Однако судья Смит из Флориды не разделил опасений Apple и постановил, что бизнес-практика стартапа соответствовала условиям добросовестного использования. Он вынес вердикт следующего содержания:

«Взвесив все необходимые факторы, Суд считает, что компания Corellium выполнила свое бремя добросовестного использования. Таким образом, использование iOS в связи с Продуктом Corellium допустимо».

Apple пока никак не комментирует решение судьи. Вероятно, компания захочет подать апелляцию. Ожидается, что после принятия этого решения Corellium возобновит свою деятельность.

Добавим, Apple пыталась приобрести Corellium в 2018 году, но переговоры зашли в тупик. Вскоре после этого Apple подала в суд на компанию, заявив, что её виртуальные iPhone являются нарушением закона об авторских правах. Технологический гигант также упомянул, что Corellium удалось обойти меры безопасности Apple, которые не позволяют людям копировать её программное обеспечение. Apple также заявляла, что в результате своей деятельности стартап нарушил Digital Millennium Copyright Act (Закон об авторском праве в цифровую эпоху), который ещё не отменен.

Источник: wccftech