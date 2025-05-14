Новости Технологии 14.05.2025 в 19:23 comment views icon

Apple работает над нейроинтерфейсом — конкурент пока «не дотягивает» до Neuralink

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Андрій Русанов

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Apple работает над нейроинтерфейсом — конкурент пока «не дотягивает» до Neuralink
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Apple находится на ранней стадии создания нейроинтерфейса, который позволит управлять устройствами силой мысли. Но компании нужно многое сделать, чтобы догнать Neuralink.

Как сообщает Wall Street Journal, Apple сотрудничает с частной компанией Synchron, которую поддерживают Джефф Безос и Билл Гейтс. Разработкой Synchron пока далеко до Neuralink Илона Маска. В отличие от импланта Neuralink N1, устройство Synchron с названием Stentrode имплантируется в вену сверху моторной коры головного мозга, избегая вмешательства в сам мозг. С 2019 года Synchron имплантировала Stentrode 10 людям.

Устройство Synchron преобразует мозговые волны, позволяя пользователю перемещаться по экрану и выбирать значок. Он работает с функцией операционных систем Apple Switch control, которая переключает управление гаджетом на новое устройство ввода, как джойстик или более экзотический интерфейс.

Марк Джексон из Питтсбурга имеет трудности с движениями из-за бокового амиотрофического склероза. Он протестировал управление гарнитурой Apple Vision Pro с помощью Stentrode. Джексон отмечает, что навигация с помощью Stentrode намного медленнее, чем обычное взаимодействие с компьютером или смартфоном. Она также медленнее, чем при использовании Neuralink N1, который способен фиксировать гораздо больше данных, чем Stentrode, из-за значительно большего количества электродов.

Synchron Stentrode все еще не одобрен FDA окончательно, поэтому полноценной возможности применения следует ждать по крайней мере несколько лет. В пресс-релизе Synchron благодарит Apple за помощь в создании новой парадигмы интерфейса. По словам главы компании, благодаря совместимости интерфейса с устройствами Apple появляются новые возможности для людей параличом и не только.

Раздел Технологии выходит при поддержке

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