Apple работает над нейроинтерфейсом — конкурент пока «не дотягивает» до Neuralink

Apple находится на ранней стадии создания нейроинтерфейса, который позволит управлять устройствами силой мысли. Но компании нужно многое сделать, чтобы догнать Neuralink.
Как сообщает Wall Street Journal, Apple сотрудничает с частной компанией Synchron, которую поддерживают Джефф Безос и Билл Гейтс. Разработкой Synchron пока далеко до Neuralink Илона Маска. В отличие от импланта Neuralink N1, устройство Synchron с названием Stentrode имплантируется в вену сверху моторной коры головного мозга, избегая вмешательства в сам мозг. С 2019 года Synchron имплантировала Stentrode 10 людям.
Устройство Synchron преобразует мозговые волны, позволяя пользователю перемещаться по экрану и выбирать значок. Он работает с функцией операционных систем Apple Switch control, которая переключает управление гаджетом на новое устройство ввода, как джойстик или более экзотический интерфейс.
Марк Джексон из Питтсбурга имеет трудности с движениями из-за бокового амиотрофического склероза. Он протестировал управление гарнитурой Apple Vision Pro с помощью Stentrode. Джексон отмечает, что навигация с помощью Stentrode намного медленнее, чем обычное взаимодействие с компьютером или смартфоном. Она также медленнее, чем при использовании Neuralink N1, который способен фиксировать гораздо больше данных, чем Stentrode, из-за значительно большего количества электродов.
Synchron Stentrode все еще не одобрен FDA окончательно, поэтому полноценной возможности применения следует ждать по крайней мере несколько лет. В пресс-релизе Synchron благодарит Apple за помощь в создании новой парадигмы интерфейса. По словам главы компании, благодаря совместимости интерфейса с устройствами Apple появляются новые возможности для людей параличом и не только.
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